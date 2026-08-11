दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड पर फिल्म 'पुलिस कंपनी' बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, लीड रोल करेगा ये एक्टर

Ram Gopal Varma New Movie: राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म 'पुलिस कंपनी' का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके साथ ही लीड एक्टर भी कास्ट कर लिया है. डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है.

राम गोपाल ने अपनी फिल्म पुलिस कंपनी का ऐलान किया है.

मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) खास तरह की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं. वह गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों के लिए चर्चित हैं. उन्होंने 'सत्या', 'कंपनी', 'सरकार' जैसी मूवीज बनाई हैं. राम गोपाल वर्मा की इन मूवीज को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर बेस्ड फिल्म लेकर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. राम गोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि नई फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' (Police Company) है. उन्होंने इस फिल्म के लीड एक्टर का नाम भी बता दिया है.

राम गोपाल वर्मा दिखाएंगे मुबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, 'दाऊद इब्राहिम ने जब अपने अधिकतर दुश्मन के गैंग को खत्म कर दिया तो उसने अपने गैंग को एक कंपनी का रूप दे दिया. इसके बाद वो दुबई चला गया और अपने खास आदमी छोटा राजन को डी-कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी दे दी. फिर कुछ घटनाओं के चलते दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दरार आ गई. दोनों के अलग होने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए कई दूसरे गैंग्स ने अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश शुरू कर दी. इससे मुंबई में अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी. हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस और प्रशासन के लिए इन गैंग्स के काम पर रोक लगाना मश्किल हो गया.'

My NEXT film’s NAME being produced by T SERIES is .. POLICE COMPANY With the tag line “It Is More Dangerous Than D Company “ The police is an institution, and an underworld company is a money making organisation..

But when an institution is given extra powers, it… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 10, 2026

दया नायक का रोल करेंगे हर्षवर्धन राणे

राम गोपाल वर्मा ने आगे लखा है, 'उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में युवा भी इ कंपनियों में शामिल होने के लिए मुंबई आने लगे. हालात को बिगड़ता देख एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड बनाया गया. साल 1997 से 2004 के बीच इस स्क्वाड ने 300 से ज्यादा गैंगस्टर्स को मार गिराया. फिल्म पुलिस कंपनी इसी स्पेशल स्क्वाड से प्रेरित है. फिल्म की कहानी स्क्वाड के एक सदस्य दया नायक पर आधारित है, जिसका किरदर हर्षवर्धन राणे निभा रहे हैं. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. बाकी स्टारकास्ट की जानकारी जल्द ही सामने आएगी.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.