google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड पर फिल्म 'पुलिस कंपनी' बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, लीड रोल करेगा ...

दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड पर फिल्म 'पुलिस कंपनी' बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, लीड रोल करेगा ये एक्टर

Ram Gopal Varma New Movie: राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म 'पुलिस कंपनी' का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके साथ ही लीड एक्टर भी कास्ट कर लिया है. डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: August 11, 2026 1:29 PM IST
दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड पर फिल्म 'पुलिस कंपनी' बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, लीड रोल करेगा ये एक्टर

राम गोपाल ने अपनी फिल्म पुलिस कंपनी का ऐलान किया है.

मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) खास तरह की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं. वह गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों के लिए चर्चित हैं. उन्होंने 'सत्या', 'कंपनी', 'सरकार' जैसी मूवीज बनाई हैं. राम गोपाल वर्मा की इन मूवीज को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर बेस्ड फिल्म लेकर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. राम गोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि नई फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' (Police Company) है. उन्होंने इस फिल्म के लीड एक्टर का नाम भी बता दिया है.

राम गोपाल वर्मा दिखाएंगे मुबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, 'दाऊद इब्राहिम ने जब अपने अधिकतर दुश्मन के गैंग को खत्म कर दिया तो उसने अपने गैंग को एक कंपनी का रूप दे दिया. इसके बाद वो दुबई चला गया और अपने खास आदमी छोटा राजन को डी-कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी दे दी. फिर कुछ घटनाओं के चलते दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दरार आ गई. दोनों के अलग होने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए कई दूसरे गैंग्स ने अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश शुरू कर दी. इससे मुंबई में अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी. हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस और प्रशासन के लिए इन गैंग्स के काम पर रोक लगाना मश्किल हो गया.'

दया नायक का रोल करेंगे हर्षवर्धन राणे

राम गोपाल वर्मा ने आगे लखा है, 'उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में युवा भी इ कंपनियों में शामिल होने के लिए मुंबई आने लगे. हालात को बिगड़ता देख एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड बनाया गया. साल 1997 से 2004 के बीच इस स्क्वाड ने 300 से ज्यादा गैंगस्टर्स को मार गिराया. फिल्म पुलिस कंपनी इसी स्पेशल स्क्वाड से प्रेरित है. फिल्म की कहानी स्क्वाड के एक सदस्य दया नायक पर आधारित है, जिसका किरदर हर्षवर्धन राणे निभा रहे हैं. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. बाकी स्टारकास्ट की जानकारी जल्द ही सामने आएगी.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

नंगे पैर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' एक्ट्रेस का सादा अंदाज जीत रहा फैंस का दिल

Next Story

नंगे पैर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' एक्ट्रेस का सादा अंदाज जीत रहा फैंस का दिल