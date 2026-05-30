Ranveer Singh के सपोर्ट में आए Ram Gopal Varma ने की FWICE पर बैन लगाने की मांग, कहा- 'धुरंधर की सक्सेस से डरे हुए हैं लोग'

Ram Gopal Varma Support Ranveer Singh: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक्टर रणवीर सिंह का समर्थन किया है. उन्होंने एक पोस्ट लिखकर FWICE पर निशाना साधा है.

राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' के विवाद को लेकर चर्चा में बने हए हैं. दरअसल, उन्होंने फरहान अख्तर की इस फिल्म से अपने कदम वापस खींच लिए हैं. फिल्म डॉन 3 छोड़ने को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है. एक्टर खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन नोटिस जारी करते हुए कहा कि जब तक मामला नहीं सुलझ जाता है कि फेडरेशन से जुड़े लोग रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे. अब इस मामले में पॉपुलर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) की एंट्री हुई है. उन्होंने रणवीर सिंह का सपोर्ट किया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने क्या कहा है.

राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया पोस्ट

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर काफी बड़ा पोस्ट शेयर किया है. राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, 'FWICE पर बैन लगाए, रणवीर सिंह पर नहीं. गांधीजी के स्टाइल में किया गया ये तथाकथित बैन या नॉन-कोऑपरेशन आखिरकार FWICE पर एक बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा. ये वैसा इंडस्ट्री या वर्क प्रोटेक्शन नहीं है, जैसा ये दावा कर रहे हैं. ये सिर्फ एक दिखावटी ताकत का प्रदर्शन है. एक काफी पुराने यूनियन सिस्टम का, जो किसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. चाहे ये 5 लाख या 50 लाख वर्कर्स की बात करें लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को इस विवाद की असली अंदरूनी बातों का पता तक नहीं है. FWICE ना तो कोर्ट है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई रेगुलेटरी बॉडी है. ज्यादा से ज्यादा इसे एक कंगारू कोर्ट कहा जा सकता है, जहां न्याय का दिखावा होता है लेकिन असल में कानून, प्रक्रिया और निष्पक्षता को नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि फैसले अक्सर पहले ही कुछ खास एजेंडा वाले लोगों की बंद कमरे में बैठकों में तय हो जाते हैं, जिनमें कुछ ऐसे एक्टर्स भी शामिल होते हैं, जो रणवीर सिंह की धुरंधर की सफलता से डरे हुए हैं.'

राम गोपाल वर्मा ने कहा- 'डर का माहौल बनाने की है कोशिश'

राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, 'ये FWICE के लिए बड़ा पीआर डिजास्टर साबित होगा क्योंकि ये उनकी हताशा और पुरानापन दोनों को दिखाता है. सबसे पहले उनके दावे को गलत साबित करना जरूरी है कि लाखों वर्कर्स की रोजी-रोटी किसी एक एक्टर या एक प्रोजेक्ट पर निर्भर होती है. ये पूरी तरह से गलत है कि और सोशल मीडिया पर डर का माहौल बनाने की कोशिश की है. इस पूरे मामले के केंद्र में एक प्रोड्यूसर का दावा है कि उसे प्री-प्रोडक्शन में भारी नुकसान हुआ है लेकिन ये दो पक्षों के बीच का एक निजी कॉन्ट्रैक्ट विवाद है, जो हर बिजनेस में आम बात है. फिर ऐसे हर मामले में FWICE कहा होता है. सच तो ये है कि इस विवाद की बारीकियां सिर्फ वही दो पक्ष जानते हैं. इसलि उसे एक सामान्य सिविल मामले की तरह की ही देखा जाना चाहिए और अगर मामला कोर्ट में जाता है तो फैसला जज को करना चाहिए. अगर ये टेक्नीशियनों के समय और मेहनत का बर्बादी का मामला है तो मैं चुनौती देता हूं कि कोई टेक्नीशियन सामने आए और सबूत दे. वह खुलेआम रणवीर सिंह को दोषी ठहराते हुए ये कहे कि आगे कभी उनके साथ काम नहीं करेगा.'

राम गोपाल वर्मा ने FWICE पर साधा निशाना

राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा है, 'जहां तक उस प्रोड्यूसर के नुकसान की बात है तो ये FWICE के वर्कर्स का नहीं बल्कि इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर्स का का मामला है कि वो रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं. अब सबसे अहम मुद्दे की बात करते हैं, जिसे हर कोई दिल से जानता है, FWICE भी और विवाद करने वाली कंपनी भी जानती है. अगर रणवीर सिंह कि सिर्फ हां कह दें तो अगले ही दिन उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइन लगाए जाएगी. चाहे FWICE कुछ भी कहे क्योंकि सच्चाई यही है कि थिएटर में टिकट सितारे बेचते हैं, FWICE नहीं. रोजगार सितारे पैदा करते हैं FWICE नहीं. इंडस्ट्री सितारों की वजह से है, और उसी वजह से FWICE है. आखिर में मेरी एक सलाह है दो पक्षों के बीच के एक सिविल विवाद को बेवजह दखल ना दें.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.