बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी धमाल मचा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के स्टार्स नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी कई स्टार्स चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। अब इस लिस्ट में स्टार्स के बाद फिल्म डायरेक्टर का नाम भी जुड़ गया है। जाने-माने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। राम गोपाल वर्मा की चुनाव लड़ने की खबर सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा साउथ के इस स्टार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद हर किसी को हैरान कर दिया है। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर बताया कि वो पीथापुरम से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पीथापुरम आंध्र प्रदेश की एक विधानसभा सीट है। राम गोपाल वर्मा का इस पर साउथ के जाने-माने स्टार पवन कल्याण मुकाबला होगा। लेकिन आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। राम गोपाल वर्मा के इस सीट से चुनाव लड़ने की खबर आने के बाद हर कोई हैरान हो गया है। राम गोपाल वर्मा के ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं।

SUDDEN DECISION..Am HAPPY to inform that I am CONTESTING from PITHAPURAM ??

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 14, 2024