बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के स्टार्स भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। साउथ और बॉलीवुड स्टार्स आय यानी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में आलिया भट्ट से लेकर कटरीना कैफ तक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से निकलते हुए नजर आईं। इन स्टार्स के अलावा अन्य कई बड़े स्टार्स भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के स्टार्स का नाम शामिल है। माधुरी दीक्षित से लेकर साउथ के जाने-माने स्टार राम चरण तक का नाम लिस्ट में शामिल है।

#WATCH | Telangana | Telegu superstars Chiranjeevi and Ram Charan board a flight to Ayodhya from Hyderabad.

Ayodhya Ram Temple pranpratishtha ceremony is taking place today. pic.twitter.com/KzWSVFsQIJ

— ANI (@ANI) January 22, 2024