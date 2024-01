22 को जनवरी को लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए। साथ ही साथ साउथ के स्टार्स ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिती दी। इस आयोजन के बाद अब स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्टार्स सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिखते हुए नजर आए। अजय देवगन से लेकर संजय दत्त तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर इस मौके पर खुशी जताई है। तो चलिए जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर स्टार्स क्या लिख रहे हैं।

आज यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर तरह अयोध्या को लेकर बातें हो रही हैं। देश के साथ-साथ विदेश में भी कई जगह इसकी धूम देखने को मिल रही है। अब स्टार्स ने भी अयोध्या के राम मंदिर में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर कर इस मौके पर सबको बधाई दी। बधाई देने वालों की लिस्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ समेत कई स्टार्स का नाम शामिल है। इन बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट शेयर कर के लोगों के साथ खुशी बांटी है।

Can't believe I'm lucky enough to witness something as historic & auspicious as #RamMandirPranPrathistha in my lifetime. Proud to see how our entire nation has united to welcome our Ram Lalla back home in Ayodhya!

यह दिन इतिहास में उस दिन के रूप में याद रखा जाएगा जब हमारे देश की… pic.twitter.com/GalftZD1Lq

