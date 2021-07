Ram Setu के लिए श्रीलंका की उड़ान भरेंगे Akshay Kumar!! ये दो हसीनाएं भी जाएंगी साथ

Ram Setu Next Schedule in Sri Lanka: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। 'बेल बॉटम' और 'बच्चन पांडे' की शूटिंग पूरी करने के बाद 'राम सेतु' की शूटिंग शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो अभिनेता ने अपनी फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को पूरा करने के लिए श्रीलंका की उड़ान भर दी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) और नुसरत भरुचा (Nushrratt Bharuccha) भी गई हैं। Also Read - 'Ramsetu' और 'Cirkus' के बाद Jacqueline Fernandez इस निर्माता संग करेंगी काम, फिल्म का टाइटल होगा 'Diya'

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, रामसेतु की टीम ने फिल्म की शूटिंग की पूरी तैयारी कर ली हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) और नुसरत भरुचा (Nushrratt Bharuccha) ने भी शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में फिल्म के तीनों स्टार्स को शहर से निकललते वक्त स्पॉट किया गया था। कुछ समय पहले अक्षय, नुसरत और जैकलीन ने अयोध्या में मुहूर्त पूजा के बाद मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। वीकेंड में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में हफ्तों बाद मिले थे। Also Read - Adipurush से लेकर Ramayana तक, पौराणिक कहानियों से फिल्मी पर्दे को हिलाने की तैयारी में हैं मेकर्स, कतार में हैं ये 7 फिल्में

अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म की घोषणा अक्षय ने 2020 दिवाली के दिन की थी। फिल्म से केवल अक्षय कुमार का पहला लुक जारी किया गया है, जिसमें वह एक खोजकर्ता के रूप में भगवान राम के पोस्टर के साथ उनके पीछे धनुष और तीर के साथ दिखाई दिए थे। जहां तक ​​नुसरत और जैकलीन के किरदारों की बात है, निर्माताओं ने इसके बारे में कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है। इस फिल्म के अलावा अक्षय कुमार जल्द ही 'बेल बॉटम' में वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता के साथ लीड रील में दिखाई देंगे।