Ramakant Dayma Death: नहीं रहे दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा, 'स्कैम 1992' में हर्षद मेहता के पिता का निभाया था किरदार

Ramakant Dayma Death: 'स्कैम 1992' वेब सीरीज में हर्षद मेहता के पिता का यादगार किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन हो गया है. वह पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे.

नहीं रहे रमाकांत दायमा

Ramakant Dayma Death: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. कई लोकप्रिय टीवी शोज, नाटकों और फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले दिग्गज और सीनियर अभिनेता रमाकांत दायमा अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने अपने पूरे करियर में कई शानदार किरदार निभाए, लेकिन कल्ट वेब सीरीज ‘स्कैम 1992’ में हर्षद मेहता के सीधे-साधे पिता के रोल ने उन्हें घर-घर में एक खास पहचान दिलाई थी.

शुभांगी लाटकर का पोस्ट

रमाकांत जी के निधन पर उनकी बेहद करीबी दोस्त और को-एक्टर शुभांगी लाटकर पूरी तरह टूट चुकी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर दिवंगत एक्टर का एक पुराना और खुशमिजाज वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह खुशी से डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ शुभांगी ने एक बेहद भावुक नोट लिखा है, "आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को हमेशा के लिए खो दिया. इस दुख को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं. रमाकांत दायमा मेरे लिए सिर्फ एक बेहतरीन को-स्टार या फैमिली फ्रेंड नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे इंसान थे जिनकी मैं दिल से बहुत इज्जत करती थी. उनकी सबसे खास बात यह थी कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाए, वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे और खुलकर जीने का हुनर जानते थे."

अधूरे रह गए सपने और वादे

शुभांगी ने आगे बताया कि रमाकांत जी सिर्फ एक्टर ही नहीं एक कमाल के डांसर, दिल को छू लेने वाले सिंगर और एक बहुत ही समझदार सलाहकार भी थे. जब भी वे कोई बात कहते थे, तो उसमें जिंदगी का एक बहुत गहरा मतलब छिपा होता था. शुभांगी लिखती हैं, "भले ही वह कद-काठी में छोटे दिखते हों, लेकिन हौसले के मामले में वह उन सबसे मजबूत और हिम्मती इंसानों में से एक थे जिन्हें मैंने आज तक देखा है. हम सभी को यह अच्छे से पता था कि वह पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे. हमारे बीच काम को लेकर कई सारे प्लान थे, जो अब अधूरे ही रह गए."

एक्टर के आखिरी शब्द और आखिरी इच्छा

अपने पोस्ट में शुभांगी ने उनके साथ हुई आखिरी बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि उन दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन हिंदी नाटक (थिएटर प्ले) करने का मन बनाया था. दोनों का प्लान था कि वे एक साथ मंच पर उतरेंगे. शुभांगी कहती हैं, "जब मैंने उनसे इस नाटक के लिए गुजारिश की, तो उन्होंने हमेशा की तरह अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और कहा 'मुझे पहले थोड़ा ठीक हो जाने दो.' उनका वह सपना और वो वादा अब हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया. आपकी बहुत याद आएगी, रमाकांत जी! ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.