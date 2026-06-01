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रामानंद सागर ने की थी भविष्यवाणी, Ranbir Kapoor की Ramayana के लिए बन सकती है खतरे की घंटी!

Ramanand Sagar On Ramayana: टीवी शो 'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर ने एक भविष्यवाणी की थी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था जो रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के लिए खतरा बन सकती है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 1, 2026 8:40 PM IST
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रामानंद सागर ने ये बात कही थी.

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होना है. ये फिल्म साल की मच-अवेटेड मूवीज में शामिल है. वहीं, फिल्म 'रामायण' का दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में भगवान राम के रोल में नजर आने वाले रणबीर कपूर की लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म 'रामायण' का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसी बीच पौराणिक टीवी शो 'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर (Ramanand Sagar) की एक भविष्यवाणी की चर्चा होने लगी है. उनकी भविष्यवाणी फिल्म 'रामायण' के मेकर्स के लिए खतरे की घंटी है. आइए जानते हैं कि रामानंद सागर ने क्या भविष्यवाणी की थी.

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प्रेम सागर ने बताई थी पिता रामानंद सागर की भविष्यवाणी

रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक 'ईटाइम्स' के साथ बातचीत में कहा था, 'पापा जी ने कहा था कि कोई भी 85 साल तक ऐसी रामायण नहीं बना पाएगा. पापा जी को राम की कहानी कहने के लिए भेजा गया था. उन्होंने लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी बताई और फिर चले गए.' गौरतलब है कि रामानंद सागर ने पौराणिक टीवी शो 'रामायण' बनाया था. ये टीवी पर 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक दूरदर्शन पर दिखाई गई थी. इस पौराणिक टीवी शो को काफी लोकप्रियता मिली और इसकी सफलता आज तक किसी टीवी शो को नहीं मिली है. रामानंद सागर के इस शो के बाद रामायण पर कई सीरियल्स और फिल्में बनी हैं लेकिन वैसी कामयाबी नहीं मिली है.

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प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' हुई थी फ्लॉप

साल 2023 में प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान समेत कई सितारों समते फिल्म 'आदिपुरुष' बनाई गई थी. ओम राउत के डायरेक्शन के बनी ये फिल्म अपने सीन और डायलॉग के चलते विवादों में रही. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. इस फिल्म को लेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बोला था और इसकी आलोचना की थी. वहीं, प्रेम सागर के पिता रामानंद सागर की भविष्यवाणी अब तक सच साबित होती आई है. अब डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म 'रामायण' लेकर आ रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि इस पर रामानंद सागर की भविष्यवाणी का असर पड़ता है या नहीं. गौरतलब है कि फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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