Ramayana के इस मशहूर एक्टर ने किया तलाक का ऐलान, शादी के 14 साल बाद टूटा रिश्ता; पोस्ट शेयर कर कही ये बात

Ramayana Actor Adinath Kothare Announces Divorce: मशहूर मराठी एक्टर आदिनाथ कोठारे (Adinath Kothare) और उनकी पत्नी उर्मिला कानिटकर (Urmilla Kanetkar) के फैंस के लिए एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. सालों तक मराठी इंडस्ट्री के सबसे प्यारे कपल्स में शुमार रहे आदिनाथ और उर्मिला ने शादी के 14 साल बाद अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है. तलाक के ऐलान के बाद अब एक्टर ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वीडिया और फैंस से उन्होंने खास अपील की है. एक्टर की यह खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आदिनाथ जल्द ही रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं.
आदिनाथ कोठारे ने पत्नि उर्मिला कानिटकर संग तलाक (Adinath Kothare Announces Divorce) का ऐलान से फैंस को बड़ा झटका लगा. उनके चाहने वाले यह जानना चाहते हैं कि, आखिर उनकी फेवरेट जोड़ी अलग क्यों हो रही है. इस बीच इस बड़े फैसले को लेकर आदिनाथ ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने मीडिया और फैंस से अपील की है कि वो उनकी प्राइवेट का सम्मान करें.
आदिनाथ कोठारे ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'बहुत सोच-विचार करने के बाद, उर्मिला कानिटकर और मैंने आपसी सहमति और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया है.' एक्टर ने आगे साफ किया कि भले ही पति-पत्नी के तौर पर उनका रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन वो अपनी बेटी के माता-पिता हमेशा बने रहेंगे. उन्होनें आगे लिखा, 'भले ही एक कपल के तौर पर हमारा सफर खत्म हो गया हो, लेकिन हमारी बेटी जीजा को लेकर हमारी जिम्मेदारी हमेशा वैसी ही रहेगी. वह हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है.'
एक्टर ने पोस्ट में लिखा, 'हम दोनों मिलकर खुशी-खुशी अपनी बेटी की परवरिश करेंगे, ताकि उसे बड़ा होने में पूरा प्यार, सुरक्षा और सपोर्ट मिल सके.' आदिनाथ ने यह भी कहा कि उनके मन में एक-दूसरे के लिए हमेशा बहुत सम्मान रहेगा.
इस मुश्किल समय में आदिनाथ कोठारे ने मीडिया और अपने फैंस से एक खास अपील की है. उन्होंने कहा कि मीडिया और जनता ने उन्हें हमेशा बहुत प्यार दिया है और वो उम्मीद करते हैं कि जिंदगी के इस नए सफर में भी लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा. एक्टर ने लिखा, 'हम मीडिया के अपने दोस्तों और जनता से दिल से गुजारिश करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. इस मुद्दे पर हमारा यह पहला और आखिरी बयान है, इसके बाद हम इस पर कोई बात या कमेंट नहीं करेंगे. हमारी स्थिति को समझने के लिए आप सभी का शुक्रिया.'
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पर्सनल लाइफ के इस बड़े उतार-चढ़ाव के बीच, आदिनाथ जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं. वो रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) स्टारर मेगा-बजट फिल्म 'रामायण:पार्ट 1' (Ramayana) में नजर आएंगे. खबरों की मानें तो फिल्म में आदिनाथ भगवान राम के भाई 'भरत' का बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं. बता दें कि 'रामायण:पार्ट 1' का ट्रेलर इसी साल 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…