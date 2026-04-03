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इस एक्टर ने बड़े पर्दे पर सबसे पहले किया था भगवान राम का रोल, फिल्म में माता सीता के किरदार की है दिलचस्प कहानी

First Actor In Ram Role: फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार निभाते नजर आएंगे. आइए जानते हैं किस एक्टर ने फिल्म में सबसे पहले ये रोल किया था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 3, 2026 3:48 PM IST

इस एक्टर ने बड़े पर्दे पर सबसे पहले किया था भगवान राम का रोल, फिल्म में माता सीता के किरदार की है दिलचस्प कहानी
इस एक्टर ने सबसे पहले भगवान राम का रोल किया था.

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) सुर्खियों में बनी हुई है. मेकर्स ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर फिल्म का टीजर रिलीज किया है. फिल्म 'रामायण' का टीजर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर तो माता सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आने वाली हैं. इस फिल्म को लेकर जमकर क्रेज बना हुआ है. दो पार्ट में रिलीज होने वाली फिल्म 'रामायण' के 2026 और 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगी. डायरेक्टर नितेश तिवारी से पहले भी रामायण पर कई मूवीज बन चुकी हैं. आइए जानते हैं कि बड़े पर्दे पर सबसे पहले किसने भगवान राम का किरदार निभाया था.

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भगवान राम के किरदार में सबसे पहले नजर आया था ये एक्टर

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' से पहले इस टॉपिक पर कई मूवीज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. इंडियन सिनेमा के जनक दादासाहब फाल्के ने सबसे साल 1917 में फिल्म 'लंका दहन' बनाई थी. इस फिल्म में सबसे पहले भगवान राम बड़े पर्दे पर नजर आए थे. फिल्म में इस किरदार को एक्टर अन्ना सालुंके ने निभाया था. इस तरह से सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले भगवान रोल निभाने वाले एक्टर का नाम अन्ना सालुंके है. बता दें कि फिल्म 'लंका दहन' मूक फिल्म थी. इस फिल्म को लेकर दिलचस्प बात ये है कि इसमें भगवान राम और माता सीता किरदार अन्ना सालुंके ने ही निभाया था. इस तरह से अन्ना सालुंके ने फिल्म में डबल रोल किया था. दरअसल, उस जमाने में महिलाओं का सिनेमा में काम करना बहुत खराब माना जाता था.

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रणबीर कपूर के परदादा कर चुके हैं भगवान राम का रोल

अगर पहली बोलती हुई फिल्म में भगवान राम के किरदार निभाने एक्टर की बात करें तो वह पृथ्वीराज कपूर हैं. रणबीर कपूर के परदादा पृथ्वीराज कपूर ने साल 1934 में रिलीज हुई फिल्म 'सीता' में भगवान राम का रोल लिया था. इस फिल्म में माता सीता का रोल दुर्गा खोटे ने किया था. अब 92 साल बाद रणबीर कपूर को अपने दादा की तरह भगवान राम का किरदार निभाने का मौका मिला है. अब देखने वाली बात होगी कि रणबीर कपूर को इस रोल में कितना पसंद किया जाता है. बताते चलें कि रामायण पर कई मूवीज और टीवी शोज बन चुके हैं. इनमें से कुछ को पसंद किया गया तो कुछ को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है.

फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे ये सितारे

फिल्म 'रामायण' को लेकर बात करें तो इसमें बहुत जबरदस्त स्टारकास्ट नजर आने वाली है. डायरेक्टर नितेश तिवारी की 'फिल्म' रामायण में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, रवि दुबे, अरुण गोविल, फैसल मलिक जैसे चर्चित सितारे नजर आने वाले हैं. 4000 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाली फिल्म 'रामायण' को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं, फिल्म का म्यूजिक हॉलीवुड संगीतकार हंस जिमर और एआर रहमान ने बनाया है. कवि कुमार विश्वास ने फिल्म में गीत और भजन लिखे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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