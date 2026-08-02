Ramayana: अरुण गोविल नहीं बल्कि ये एक्टर बनने वाला था 'राजा दशरथ', अब निभाएगा फिल्म ये दमदार किरदार

Ramayana Arun Govil was not the First choice for Raja Dashrath: रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी की फिल्म रामायण को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. हाल ही में दावा किया जा रहा है कि टीवी एक्टर अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे. चलिए जानते हैं कि ये मौका किसे मिला था.

Ramayana: अरुण गोविल नहीं बल्कि ये एक्टर बनने वाला था 'राजा दशरथ'

Ramayana Arun Govil was not the First choice for Raja Dashrath: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi), साउथ स्टार यश (Yash) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है. कुछ समय पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में लगभग सारे किरदारों के चेहरे से पर्दा हट दिया गया है. इनमें से एक नाम है लराजा दशरथ था. राजा दशरथ की पहचान तो फिल्म 'रामायण' के टीजर में ही खुल गई थी. अब फिल्म 'रामायण' के दशरथ यानी अरुण गोविल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो अरुण गोविल फिल्म 'रामायण' के दशरथ के लिए पहली पसंद नहीं थे. इस बात का खुलासा बॉलीवुड एक्टर अंजिक्य देव बनने वाले थे. इस बात का खुलासा खुद अंजिक्य देव ने ही किया है. अंजिक्य देव ने एक इंटरव्यू में बताया, मैंने पहले राजा दशरथ के लिए ही ऑडिशन दिया था. मुझे बताया गया था कि मेरा किरदार राजा दशरथ का होने वाला है. इस बात को 3 साल का समय हो चुका है. जैसे जैसे फिल्म पर काम आगे बढ़ा, कहानी में अरुण गोविल की एंट्री हो गई. ये बहुत अच्छी बात है कि रामायण में अरुण गोविल राजा दशरथ बने हैं. मुझे इस बात की बहुत खुशी है.

अब रामायण में ये करिदार निभाएंगे अंजिक्य देव

अंजिक्य देव ने आगे कहा, यश की फिल्म में राजा दशरथ न बन पाने का मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि फिल्म में एक और बेहतरीन किरदार निभा रहा हूं. फिल्म में इस बार मुझे विश्वामित्र का किरदार निभाने का मौका मिला है. जब मुझे ये रोल ऑफर किया गया तो मैंने बिना देर किए हां बोल दी क्योंकि मैं विश्वामित्र की अहमियत जानता हूं. अंजिक्य देव के इस बयान ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.

राम के लिए भी पहली पसंद नहीं थे अरुण गोविल

आपको बता दें कि राजा दशरथ की तरह ही अरुण गोविल भगवान राम के लिए भी पहली पसंद नहीं थे. इस बात का खुलासा खुद अरुण गोविल ने ही किया था. फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अरुण गोविल ने ये राज जमाने के सामने खोला था. अरुण गोविल ने बताया था कि कैसे रामानंद सागर उनको कोई और किरदार देना चाहते थे. अरुण गोविल ने किसी और किरदार के लिए ऑडिशन दिया था. उस दौरान किस्मत ने अरुण गोविल का साथ दिया और उनको भगवान राम बनने का मौका मिल गया. अब अरुण गोविल को राम के पिता बनने का मौका मिला है.