Ramayana से लीक हुआ 11 सेकंड का सीन! वीडियो देख हैरान हुए लोग, क्या है सच्चाई?

Ramayana Clip Leaked: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का जबरदस्त बज बना हुआ है. इसी बीच फिल्म का एक क्लिप लीक हो गया और इस पर जमकर चर्चा हो रही है. आइए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

फिल्म रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी.

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म को बड़े बजट से बनाया जा रहा है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह के फोटोज और वीडियोज लीक ना हो. इसी बीच फिल्म 'रामायण' का एक 11 सेकंड लीक हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इस पर लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं. हालांकि, मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'रामायण' से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है.

फिल्म 'रामायण' से वायरल हुआ क्लिप!

फिल्म 'रामायण' से जुड़ा एक सीन सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा मच गया. रणबीर कपूर (भगवान राम) का ये सीन युद्ध का है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि भगवान राम अपने बाण से एक राक्षस का वध करते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप को देखने के बाद अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. फिल्म के इस सीन सामने आने के बाद कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं के और लीक पर एक्शन की मांग कर रहे हैं. वहीं, इस सीन को लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि फिल्म में काफी खराब वीएफएक्स इस्तेमाल किए हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की है. बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के इस सीन को लास वेगास में आयोजित हुए सिनेमाकॉन इवेंट में दिखाया गया था, वहीं से ये इंटरनेट पर सामने आया है. फिल्म 'रामायण' के सेट पर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया गया था. यहां पर पहुंचे एक क्रिएटर ने खुलासा किया है कि मेकर्स ने जानबूझकर खराब वीएफएक्स इस्तेमाल दिखाया ताकि इसको लेकर आलोचना हो और फ्री में पब्लिसिटी मिल जाए. हालांकि, इस क्रिएटर ने बाद में अपना कमेंट डिलीट कर दिया.

फिल्म 'रामायण' में इन सितारों को मिला रोल

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के अलावा माता सीता के रोल में साई पल्लवी, भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल, रावण के रोल में यश, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' में विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, शीब चड्ढा, कुणाल कपूर, फैसल मलिक जैसे सितारे भी काम करते दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.