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Ramayana Review: यूएस में दिखाई गई 'रामायण' की 20 मिनट की फुटेज, फिल्म को लेकर यूट्यूबर बोला- 'ये ऑस्कर तक जाएगी'

Ramayana Screened In US: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' टीजर रिलीज होने के बाद लगातार चर्चा में बनी हुई है. अब इस फिल्म की 20 मिनट की फुटेज अमेरिका में दिखाई गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 19, 2026 7:26 PM IST

Ramayana Review: यूएस में दिखाई गई 'रामायण' की 20 मिनट की फुटेज, फिल्म को लेकर यूट्यूबर बोला- 'ये ऑस्कर तक जाएगी'
यूट्यूबर ने फिल्म रामायण का रिव्यू किया.

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म दो पार्ट में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. रामनवमी पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था और इसके बाद तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. अब फिल्म 'रामायण' की 20 मिनट की फुटेज को यूएस में दिखाया गया है. इसके बाद रणबीर कपूर की फिल्म को ऑस्कर में जाने की बात की जा रही है. आइए जानते हैं कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन आया है.

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यूट्यूबर ने किया फिल्म 'रामायण' का रिव्यू

फिल्म 'रामायण' की लास वेगास में चल रहे CinemaCon में स्क्रीनिंग हुई है. इस स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले एक यूट्यूबर ने बताया है कि फिल्म की 20 मिनट की अनसीन फुटेज दिखाया गया है. फिल्म 'रामायण' की इस फुटेज देखकर वह हैरान रह गया और यहां तक कह दिया कि ये ऑस्कर में जाएगी और कई कैटेगरी में नॉमिनेट होगी. 'मिस्टर लाइक इट ऑर नॉट' नाम के यूट्यूब को चलाने वाले यूट्यूबर ने एक वीडियो शेयर करते हुए फिल्म 'रामायण' का रिव्यू किया है. यूट्यूबर ने कहा, 'ये फिल्म दोनों हो सकती है, एक सच्ची ग्रेट एपिक और एक फैंटेसी स्टोरी. मैं खुशनसीब हूं कि मुझे करीब 15 लोगों के बीच 20 मिनट का फुटेज देखने को मिला. ये बहुत बढ़िया लग रहा है. विजुअल्स शानदार लग रहे हैं. ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल फीचर फिल्म होने वाली है. मुझे पूरा भरोसा है कि वे फिल्म कई कैटेगरी में एकेडमी अवॉर्डस के लिए जोर लगाएंगे, खासकर इंटरनेशनल फीचर फिल्म के नॉमिनेशन के लिए. ये उस खास कैटेगरी में फिट होगी.' यूट्यूबर ने ये भी दावा किया है कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो संग हाथ मिलाया है. ये स्टूडियो फिल्म को दुनियाभर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा.

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साल 2026 और 2027 में दिवाली पर रिलीज होगी 'रामायण'

फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस करर हे हैं. फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म 'रामायण' की स्टारकास्ट की बात करें तो रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, सनी देओल, यश, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे, फैसल मलिक जैसे सितारे नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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