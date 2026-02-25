ENG हिन्दी
Ramayana FIRST Review: 'राम' बन Ranbir Kapoor हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, रावण बने Yash को देंगे पटखनी; पढ़ें फर्स्ट रिव्यू

Ramayana FIRST Review: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है. फिल्म की फर्स्ट स्क्रीनिंग हो गई है. आइए आपको बताते हैं कि दर्शकों को फिल्म कैसी लगी.

By: Kavita  |  Published: February 25, 2026 1:39 PM IST

Ramayana FIRST Review: 'राम' बन Ranbir Kapoor हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, रावण बने Yash को देंगे पटखनी; पढ़ें फर्स्ट रिव्यू

Ramayana FIRST Review: मशहूर निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है. ये फिल्म अपनी कहानी और कास्टिंग दोनों के लिए लोगों का ध्यान खींच रही है. फिल्म में राम का रोल रणबीर कपूर निभा रहे हैं और सीता के रोल में सई पल्लवी सबको खुश करने वाली है. फिल्म में रावण भी होगा और ये रोल सुपरस्टार एक्टर यश निभा रहे हैं. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म को स्क्रीनिंग कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉस एंजिल्स में लोगों को रामायण दिखाई गई है और फिल्म को वहां पर लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.

कहां हुई रामायण की फर्स्ट स्क्रीनिंग

द वीक की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि लॉस एंजिल्स के सिनेमार्क प्लाया विस्टा सिनेमाघर में रामायण की फर्स्ट स्क्रीनिंग मेकर्स की तरफ से रखी गई. इस दौरान स्क्रीनिंग में कुछ ही लोगों को शामिल किया गया था. दावा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए 18 से 60 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया और इन लोगों का फिल्म रामायण को जबदस्त रिव्यू मिला है. इतना ही नहीं, फिल्म देखने वाले दर्शकों ने रामायण के निर्देशक नितेश तिवारी की भी जमकर तारीफ की है. इस फिल्म में मेकर्स ने विजुएल और इफेक्ट्स को काफी बडे़ लेवल पर दिखाने की कोशिश की है और फर्स्ट रिव्यू में इस चीज ने लोगों को काफी खुस कर दिया. रामायण दो पार्ट में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और पहले पार्ट की स्क्रीनिंग रखी गई.

कब रिलीज हो रहा है रामायण का पहला पार्ट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण दो पार्ट में रिलीज हो रही है. इसका पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा. ये फिल्म कई मायनों में खास है. इस फिल्म का बजट हर किसी को हैरान कर रहा है. दावा है कि मेकर्स ने फिल्म में कास्टिंग और VFX मोटा खर्चा किया है. दावा है कि फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ के आसपास का है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, सई पल्लवी और यश के अलावा सनी देओल को रामभक्त हनुमान और रवि दुबे की लक्ष्मण के रोल में देखा जाएगा. काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह मंदोदरी और सूर्पनखा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी .

