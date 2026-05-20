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Ranbir Kapoor की Ramayana का जिक्र होते ही क्यों चुप हुईं Hema Malini? नहीं लिया राम का नाम Exclusive

Hema Malini response to Ranbir Kapoor Ramayana: हाल ही में बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंची थीं. यहां पर हेमा मालिनी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' की जमकर तारीफ करती नजर आईं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 20, 2026 12:20 PM IST
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Ranbir Kapoor की Ramayana का जिक्र होते ही क्यों चुप हुईं Hema Malini?

Hema Malini response to Ranbir Kapoor Ramayana: भगवान श्रीकृष्ण की जिंदगी पर बनी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' (Krishnavataram Part 1: Hridayam) 7 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को देशभर में खूब सराहा जा रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फिल्म देखी थी. इस फिल्म को देखकर योगी आदित्यनाथ इमोशनल हो गए थे. इतना ही नहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की कास्ट को सम्मानित भी किया. इसी बीच बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' देखने पहुंची हैं. फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' देखकर हेमा मालिनी (Hema Malini) बहुत इमोशनल हो गईं. मीडिया के आगे फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' की तारीफ करते हेमा मालिनी थक नहीं रही थीं. इसी बीच हेमा मालिनी से रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर भी सवाल पूछा गया.

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रणबीर कपूर के नाम पर क्यों चुप हुईं हेमा मालिनी

जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि उनको रणबीर कपूर का राम लुक कैसा लगा तो वो एक बार के लिए चौंक गईं. कुछ देर की चुप्पी के बाद हेमा मालिनी ने कहा कि वो फिर कभी इस बारे में बात करेंगी. रणबीर कपूर की फिल्म रामायण पर चुप्पी साधकर हेमा मालिनी ने हंगामा मचा दिया है. अब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने रणबीर कपूर की फिल्म रामायण पर कमेंट करने से क्यों मना किया जबकि वो खुद कृष्ण की तारीफ कर रही थीं. इस दौरान हेमा मालिनी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' की बारिकियों पर बात करती नजर आईं.

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फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' की तारीफ में बांधे हेमा मालिनी ने पुल

फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, ये फिल्म बहुत शानदार है. फिल्म के ग्राफिक्स म्यूजिक, सिनेमैटोग्रॉफी हर चीज कमाल है. मैं फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' के मेकर्स को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई. इस फिल्म ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है. इस दौरान हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि वो राधा द्रॉपदी, राधा, सीता से लेकर दुर्गा तक... हर माइथोलॉजिकल किरदार निभा चुकी हैं.

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फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' यूपी में हुई टैक्स फ्री

'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया था. 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' को अब यूपी में टैक्स फ्री देखा जा सकेगा. ऐसे में कम दाम में लोग इस फिल्म का मजा ले पाएंगे. यही वजह है जो फिल्म को देखने के लिए आम जनता उमड़ पड़ी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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