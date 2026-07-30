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'रामायण' के टीजर-ट्रेलर में इन दमदार किरदारों ने लूटी महफिल, रणबीर और यश के अलावा कौन-कौन है शामिल?

नितेश तिवारी की मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रूप में नजर आ रहे हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 30, 2026 8:11 AM IST
'रामायण' के टीजर-ट्रेलर में इन दमदार किरदारों ने लूटी महफिल, रणबीर और यश के अलावा कौन-कौन है शामिल?

'रामायण' के इन दमदार किरदारों ने लूटी महफिल

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक नितेश तिवारी की मेगा-बजट पौराणिक फिल्म ‘रामायणम्’ का ट्रेलर जब से सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म के भव्य विजुअल्स, शानदार सिनेमैटोग्राफी, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की स्टार-स्टडेड कास्ट ने दर्शकों की क्रेज को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. आधुनिक तकनीक और बेहतरीन वीएफएक्स के जरिए भारतीय महाकाव्य को बड़े पर्दे पर उतारने के इस प्रयास की हर तरफ चर्चा हो रही है. ट्रेलर में फिल्म के कई अहम किरदारों की एक खास झलक देखने को मिली है, जिसके बाद से फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि कौन सा अभिनेता किस पौराणिक किरदार में है. आइए विस्तार से जानते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट और उनके किरदारों के बारे में.

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मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे ये सुपरस्टार्स

फिल्म में भगवान श्रीराम और माता सीता की अमर कहानी दिखाई गई है, जिसे बड़े लेवल पर पर्दे पर उतारा जा रहा है. रणबीर कपूर फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के शांत, गंभीर और प्रभावशाली किरदार में नजर आ रहे हैं. उनके साथ दक्षिण भारत की एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रूप में बेहद सादगी और शालीनता से स्क्रीन शेयर करती दिख रही हैं.

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इसके अलावा, फिल्म का सबसे बड़ा और चर्चित आकर्षण रावण का किरदार है, जिसे साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश बेहद खूंखार और दमदार अंदाज में निभा रहे हैं. भगवान राम के परम भक्त और संकटमोचन हनुमान के रूप में बॉलीवुड के दिग्गज एक्शन स्टार सनी देओल नजर आ रहे हैं. वहीं, लक्ष्मण के किरदार के लिए जाने-माने टीवी अभिनेता रवि दुबे को चुना गया है, जिनकी झलक ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

अन्य किरदारों का पर्दाफाश

रामायण की इस गाथा को आगे बढ़ाने वाले अन्य पारिवारिक और सामाजिक किरदारों के लिए भी बेहद सटीक कास्टिंग की गई है. दूरदर्शन के ऐतिहासिक सीरियल में राम का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अरुण गोविल इस फिल्म में महाराज दशरथ की भूमिका में नजर आ रहे हैं. अयोध्या के महलों के राजनीतिक और पारिवारिक घटना में लारा दत्ता महारानी कैकेयी के किरदार में दिखाई दे रही हैं, जबकि दिग्गज एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन माता कौशल्या के रूप में नजर आ रही हैं.

कैकयी की दासी मंथरा के रोल में शीबा चड्ढा का अलग रूप देखने को मिलेगा. भगवान राम के अनुज भरत के किरदार को अदीनाथ कोठारे निभा रहे हैं. इसके अलावा, रावण की पत्नी मंदोदरी के रूप में काजल अग्रवाल की भव्य उपस्थिति है. रावण की बहन शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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