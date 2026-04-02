Ramayana Teaser: 2 मिनट 38 सेकंड के टीजर से क्यों नदारद दिखे 'राम' भक्त हनुमान, वजह जानकर लगेगा सदमा

Hanuman aka Sunny Deol in Ramayana Teaser: सनी देओल, रणवीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म रामायण का टीजर धमाल मचा रहा है. ऐसे में लोग अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं टीजर में मेकर्स ने हनुमान को क्यों जगह नहीं दी.

Hanuman aka Sunny Deol in Ramayana Teaser: रणवीर सिंह के बाद अब बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने वाले हैं. कुछ देर पहले ही उनकी मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का टीजर रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है. ऐसे में मेकर्स ने रणबीर कपूर के लुक से पर्दा हटा दिया है. रणबीर कपूर का लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. लोग रणबीर कपूर को राम के अवतार में देखते ही रह गए. सिनेमाघरों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं. हालांकि एक चीज फैंस को बार बार खटक रही है. नितिश तिवारी की इस फिल्म के टीजर में हनुमान गायब दिखे. अब ये तो हर कोई जानता है कि फिल्म 'रामायण' में राम की कहानी दिखाई जाएगी और राम हनुमान के बिना अधूर हैं. हनुमान के बिना फिल्म 'रामायण' की कहानी का कोई मतलब नहीं है. बावजूद इसके फिल्म 'रामायण' में हनुमान नहीं दिखे. ये सवाल पूछने का एक और कारण है. आज हनुमान जयंति है. ऐसे में हनुमान को याद करना तो बनता ही था. हालांकि मेकर्स ने फिल्म 'रामायण' के टीजर को हनुमान से दूर रखने में ही भलाई समझी. अब लोग सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म 'रामायण' के मेकर्स से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने सनी देओल को टीजर में जगह क्यों नहीं दी.

क्यों नहीं मिली फिल्म 'रामायण' में हनुमान को जगह

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट में हनुमान यानी सनी देओल का केवल केमियो है. ऐसे में सनी देओल ने अब तक भी फिल्म 'रामायण' की ज्यादा शूटिंग नहीं की है. सनी देओल का पार्ट अब भी अधूरा है. वहीं सनी देओल के पास समय की कमी है. डेट्स न दे पाने की वजह से फिल्म 'रामायण' की शूटिंग अटकी हुई है. जब सनी देओल फिल्म 'रामायण' को समय देंगे तब शूटिंग का आगाज होगा. बताया जा रहा है कि फिल्म 'रामायण' के दूसरे पार्ट में सनी देओल के ज्यादातर सीन्स होने वाले हैं. अब आपको समझ आ गया होगा कि फिल्म 'रामायण' के मेकर्स सनी देओल पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं.

फिल्म 'रामायण' में सनी देओल को देखने के लिए तरस रहे हैं फैंस

ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म 'रामायण' में सनी देओल पवनपुत्र हनुमान बनने वाले हैं. यही वजह है फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस फिल्म 'रामायण' में सनी देओल को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि फिल्म 'रामायण' में हनुमान बनकर क्या बवाल मचाने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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