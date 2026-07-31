Ramayana के ट्रेलर की पाकिस्तान में हो रही जमकर तारीफ, पड़ोसी मुल्क के लोगों के बीच गूंज रहा फिल्म का नाम

Ramayana Trailer Buzz In Pakistan: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर का पड़ोसी देश पाकिस्तान में डंका बज रहा है.

फिल्म रामायण के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. इस फिल्म का ट्रेलर बीते गुरुवार यानी 30 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है और इसकी काफी चर्चा हो रही है. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी छाया हुआ है. फिल्म का ट्रेलर देखकर पड़ोसी देश के लोग काफी एक्साइटेड हैं. इस तरह से इस फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है. पाकिस्तान के कई क्रिटिक्स ने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है.

फिल्म 'रामायण' का पाकिस्तान में है जबरदस्त बज

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म के विजुअल्स, वीएफएक्स और स्टार्स की एक्टिंग के पड़ोसी मुल्क के लोग फैन हो गए हैं. पाकिस्तान के लोग फिल्म 'रामायण' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. कंटेंट क्रिएटर माविया उमर ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर लिखा है, 'इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपये है और इसका असर ट्रेलर में दिख रहा है. एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं कहूंगा कि ट्रेलर देखकर मैं एक्साइटेड हो गया हूं.' पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक और यूट्यूबर हसनात खान ने फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर देखने के बाद इसकी तारीफ की है. उन्होंने यश की फिल्म एक्टिंग को सराहा है. उन्होंने ट्रेलर को अमेजिंग बताते हुए इसके वीएफएक्स को शानदार कहा है. इस तरह से फिल्म 'रामायण' का पड़ोसी मुल्क में जबरदस्त बज बना हुआ है.

फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे ये सितारे

फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म को नमित मल्होत्रा के साथ एक्टर यश भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 'रामायण' का म्यूजिक ऑस्कर विनर हैंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है. फिल्म के गाने और भजन कवि डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. डायरेक्टर नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.