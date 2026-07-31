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Ramayana Trailer: पड़ोसी मुल्क में भी बजा रणबीर-यश की 'रामायण' का डंका, पाकिस्तानी फैंस बोले- होश उड़ गए!

Ramayana Trailer Overseas Reaction: नितेश तिवारी की 'रामायण' का ट्रेलर भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी पसंद किया जा रहा है. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और फिल्म क्रिटिक्स ने रणबीर कपूर, यश, VFX और फिल्म के भव्य स्केल की जमकर तारीफ की.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 31, 2026 12:18 AM IST
Ramayana Trailer: पड़ोसी मुल्क में भी बजा रणबीर-यश की 'रामायण' का डंका, पाकिस्तानी फैंस बोले- होश उड़ गए!

पाकिस्तान में भी छाया 'रामायण' का ट्रेलर

Ramayana Trailer Overseas Reaction: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. भारत ही नहीं बल्कि, पाकिस्तान में भी लोग इस ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग अपनी राय दे रहे हैं. कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म क्रिटिक्स ने ट्रेलर देखने के बाद खुलकर इसकी तारीफ की है. खास तौर पर फिल्म के शानदार VFX, दमदार स्टारकास्ट और बड़े स्केल ने लोगों का ध्यान खींचा है.

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पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने Ramayana पर दी अपनी राय

पाकिस्तानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर 'काम वाली बात' यानी माविया उमर फारूकी ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) स्टारर 'रामायण' के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'फिल्म का बजट करीब 1000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और ट्रेलर देखकर साफ लग रहा है कि पैसा स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है.' हालांकि, उनके वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर दावा किया कि फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है.

माविया ने अपने वीडियो में आगे कहा कि, बॉलीवुड ने इस फिल्म के VFX के लिए हॉलीवुड एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर शानदार काम किया है. उन्होंने कहा, 'एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं कहूंगा कि ट्रेलर देखकर मैं भी काफी एक्साइटेड हो गया हूं.' उन्होंने रणबीर कपूर और यश की परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ की और कहा कि फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया है.

हसनात खान ने Ramayana के ट्रेलर का किया रिव्यू

वहीं, पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक हसनात खान ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर का रिव्यू शेयर किया. उन्होंने खास तौर पर यश के किरदार और उनके एक्शन सीन्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें बेहद शानदार तरीके से फिल्माया गया है. हसनात ने ट्रेलर को कमाल का बताते हुए कहा कि फिल्म में बेहतरीन VFX, दमदार कहानी और शानदार कास्टिंग देखने को मिलेगी.

Ramayana में कौन किस किरदार में आएगा नजर?

बता दें कि, 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. जिसका डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि इसे नमित मल्होत्रा ने Prime Focus Studios और Monster Mind Creations के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म अपने भव्य स्केल, इंटरनेशनल लेवल के VFX और ऑस्कर विजेता हैंस जिमर व ए. आर. रहमान के संगीत की वजह से पहले ही चर्चा में है. 'रामायण' को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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