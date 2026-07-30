Ramayana Trailer: भगवान राम या परशुराम... डबल रोल में नजर आए Ranbir Kapoor, फैंस के बीच मचा कोहराम

Ranbir Kapoor Double Role in Film Ramayana Trailer: फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर के रिलीज होते ही बवाल मच गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म में रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आने वाले हैं. ये खबर सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

डबल रोल में नजर आए Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor Double Role in Film Ramayana Trailer: नितिश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' रिलीज हो चुका है. ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों ने फिल्म 'रामायण' में किरदारों के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. लोगों का कहना है कि फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को इस बार हॉलीवुड के लेवल पर बनाया गया है. एक एक सीन पर यकीन कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है. लोग रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash), रवि दुबे और साई पल्लवी की खूब तरीफ कर रहे हैं. इसी बीच रणबीर कपूर ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. आपको बता दें कि रणबीर कपूर का फिल्म रामायण में डबल रोल होने वाला है. राम बनकर तो रणबीर कपूर ने सबका दिल जीत ही लिया है. इसके अलावा रणबीर कपूर परशुराम का भी किरदार निभाने वाले हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग अब राम और परशुराम के बारे में बात कर रहे हैं.

रणबीर कपूर को लेकर क्या बोल रहे हैं लोग?

फैंस चाहते हैं कि अब परशुराम के लुक से भी पर्दा हटा दिया जाए. लोगों ने तो अभी से रामायण को ब्लॉकबस्टर बतानी शुरू कर दी है. रणबीर कपूर के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, रामायण को देखकर पता चल रहा है कि पीक सिनेमा किसे बोलते हैं. इसके अलावा बहुत से लोग तो रणबीर कपूर की फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि रणबीर कपूर की फिल्म पर बहुत काम किया गया है. ऐसे में इस फिल्म की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए.

कैसे टूटा रामायण के फैंस का दिल?

फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में कहीं पर भी हनुमान की झलक देखने को मिली है. जटायू से लेकर दशरथ तक... फिल्म 'रामायण' के हर किरदार को ट्रेलर में जगह दी गई है. हालांकि फिल्म 'रामायण' में हनुमान का एक भी सीन नहीं रखा गया है. फिल्म 'रामायण' के मेकर्स की ये बात फैंस को जरा भी पसंद नहीं आ रही है. यही वजह है कि फैंस फिल्म 'रामायण' के मेकर्स से शिकायत कर रहे हैं.

लोगों के निशाने पर क्यों हैं रणबीर कपूर?

वहीं कुछ लोग अभी से फिल्म 'रामायण' की कमियां गिना रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग रणबीर कपूर से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी लेकर आ रहे हैं. लोगों का दावा है कि बीफ खाने वाले शख्स को राम का किरदार नहीं मिला चाहिए. सालों बीत जाने के बाद भी लोग रणबीर कपूर की इस कॉन्ट्रोवर्सी को भुला नहीं पाए हैं.