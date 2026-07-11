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Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट, इस दिन लगेगा श्री राम का जयकारा

Ramayana Trailer Release Date Out: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में 2026 और 2027 में रिलीज की जाएगी. फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 11, 2026 7:21 PM IST
Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट, इस दिन लगेगा श्री राम का जयकारा

फिल्म रामायण का इंतजार किया जा रहा है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) अनाउंसमेंट होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसका बजट 4000 करोड़ रुपये है. मेकर्स इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करने वाले हैं. फिल्म को साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज डेट बताते हुए फैंस को खुश कर दिया है. आइए बताते हैं कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

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फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा रिलीज

साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें भगवान श्री राम (रणबीर कपूर) की झलक देखने को मिल चुकी है. इसके बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उतावले हो गए. अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज का इंतजार किया जा रहा था, जो खत्म होने वाला है. दरअसल, मेकर्स ने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट बता दी है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा.

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मेकर्स ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

फिल्म 'रामायण' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में एक पोस्टर है, जिसमें देखा जा सकता है कि भगवा रंग के वस्त्र में राम, लक्ष्मण और सीता एक सभा में खड़े नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर पर लिखा है, 'भारत से दुनिया तक. हजारों साल से, रामायण ने धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा के शाश्वत आदर्शों के जरिए पीढ़ियों को प्रेरित किया है. अब ये एक नई यात्रा शुरू कर रही है. भारत के सबसे महान सांस्कृतिक महाकाव्यों में से एक, जिसे भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी भव्यता के साथ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है. रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा.'

फिल्म 'रामायण' की है काफी लंबी स्टारकास्ट

फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा यश, रवि दुबे, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, फैसल मलिक जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम का और साई पल्लवी माता सीता का रोल करेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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