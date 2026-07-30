Ramayana Trailer: बॉलीवुड के राम पर भारी पड़ा रावण? इस किरदार ने लूटी लाइमलाइट

Ramayana Trailer Release: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर ने राम बनकर धमाकेदार एंट्री की है. चलिए जानते हैं कि फिल्म रामायण का ट्रेलर आखिर कैसा है.

Ramayana Trailer Release Date

Ranbir Kapoor Ramayana Trailer Release : रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज ब्रह्ममूहुर्त में मेकर्स ने रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. कुछ समय पहले ही रामायण के ट्रेलर लॉन्च को अचानक ही टाल दिया गया था. जिसकी वजह से रामायण के फैंस काफी निराश हुए थे. अब जब फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर सामने आ चुका है तो फैंस की नजर भी रणबीर कपूर यश, रवि दुबे, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल पर जा टिकी है. फिल्म के ट्रेलर में इनमें से कई सितारों की झलक हमें देखने को मिली है. अगर बात की जाए भगवान राम की तो इस किरदार में रणबीर कपूर ने जान डालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. फिल्म रामायण के ट्रेलर की शुरूआत ही भगवान पुरुषोत्तम राम से होती है. जिसके बाद ट्रेलर में सीता और राम के विवाह की झलक देखने को मिलती है.

कैसे एक धागे में पिरोई गया फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर?

राजकुमारी सीता के किरदार में साई पल्लवी जबरदस्त लग रही हैं वहीं रवि दुबे ने लक्ष्मण बनकर सबका दिल जीत लिया है. फिल्म 'रामायण' में टीवी के असली राम अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है. इसी बीच कहानी में कैकेई की एंट्री होती है, जिसके कहने पर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अपने भव्य महल को छोड़ देते हैं. जिसके बाद ट्रेलर में रावण की एंट्री होती है, जिसका किरदार यश ने निभाया है. रावण बनकर यश कमाल लग रहे हैं. रामायण के ट्रेलर में केवल यश की चाल ही इतनी जबरदस्त है कि कोई भी उनको देखकर डर जाए.

यश के आगे फीके पड़े रणबीर कपूर?

वहीं सूर्पनखा के किरदार में रकुल प्रीत ने कमाल किया है, हालांकि ट्रेलर में रकुलप्रीत को ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया है. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में मेकर्स का पूरा ध्यान राम और रावण पर ही है. फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. लोग दवा कर रहे हैं कि फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में यश रणबीर कपूर पर भारी पड़ रहे हैं. जिस तरह से ट्रेलर में यश की एंट्री करवाई गई है वो शानदार है.

फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में क्या रहा खास और क्या थी कमी?

फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर के एक-एक सीन पर बारीकी से काम किया गया है. कहना गलत नहीं होगा कि इस बार रामायण को हॉलीवुड के लेवल पर बनाया गया है. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की भव्यता आपका मन मोह लेगी. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में ग्राफिक्स शानदार हैं. म्यूजिक भी फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को कमाल बन रहा है. अगर कमी की बात की जाए तो यहां केवल एक ही कमी नजर आती है. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में अगर हनुमान को भी स्पेस दे दिया जाता तो अच्छा होता.