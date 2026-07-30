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Ramayana Trailer: बॉलीवुड के नए राम और रावण ने आते ही मचाया सोशल मीडिया पर हंगामा, लोगों के मुंह से निकला 'जय श्रीराम'

Ramayana Trailer Release: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी फिल्म 'रामायण' के जरिए फैंस का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. कुछ समय पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 30, 2026 7:05 AM IST
Ramayana Trailer: बॉलीवुड के नए राम और रावण ने आते ही मचाया सोशल मीडिया पर हंगामा, लोगों के मुंह से निकला 'जय श्रीराम'

Ramayana का Trailer देखकर क्या रहा लोगों का रिएक्शन

Ranbir Kapoor Ramayana Trailer Release X Reaction: रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. मेकर्स ने फिल्म 'रामायण' को ब्रह्ममूहुर्त में रिलीज किया है. सुबह 4.15 पर इस फिल्म के राज से पर्दा हटा दिया गया. फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash), रवि दुबे और साई पल्लवी का फिल्म में जबरदस्त लुक नजर आ रहा है. ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म 'रामायण' ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. लोगों ने सुबह 4 बजे से ही फिल्म 'रामायण' के बारे में बात करनी शुरू कर दी. इतना ही नहीं फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही जय श्रीराम के नारे लगने लगे हैं. फिल्म 'रामायण' के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, फिल्म का ट्रेलर कमाल है. इन लोगों ने हॉलीवुड लेवल की रामायण बनाई है. बिग स्क्रीन पर इस फिल्म को देखने में बहुत मजा आने वाला है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में रामण के सामने टाइगर है. फिल्म 'रामायण' में रावण का गुस्सा देखने लायक है. नितिश तिवारी ने फिल्म में काफी डिटेलिंग की है. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में ही गलतियां गिनाने लगे हैं.

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लोगों को खटकी फिल्म 'रामायण' की ये बात

एक यूजर ने लिखा, फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में सब कुछ ठीक है लेकिन मेकर्स को रणबीर कपूर और यश की हिंदी पर काम करना चाहिए था. अगर ये काम नहीं हो पा रहा था तो वाइस ओवर आर्टिस्ट रखना चाहिए. सीता मां के किरदार में साई पल्लवी कमाल लग रही हैं. मुझे लगता है कि मेकर्स के ट्रेलर में हनुमान यानी सनी देओल का कम से कम एक ही सीन रखना चाहिए था. हनुमान के होने का इम्पैक्ट ही अलग होता है. वहीं सोशल मीडिया पर अब राम और रावण की भी तुलना होने लगी है. लोगों का कहना है कि यश ने रणबीर कपूर के आगे पूरी महफिल ही लूट ली है.

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राम और रावण की भी हो रही तुलना

फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों ने राम और रावण की तुलना करनी शुरू कर दी है. फैंस दावा कर रहे हैं कि यश के ऑरा के आगे रणबीर कपूर फीके पड़ गए हैं. इस बार रावण ने राम को पीछे छोड़ दिया है. अब ये तो होना ही था, अगर रावण के तौर पर यश को लिया जाएगा तो रिएक्शन भी ऐसे ही आएंगे. फिल्म 'रामायण' में रवि दुबे भी सबका दिल जीतते नजर आ रहे हैं.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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