Love & War के सेट से लीक हुआ Ranbir Kapoor और Alia Bhatt लुक, तस्वीरें देख नेटजन्स बोले- 'बिल्कुल बेमेल...'

Love & War: संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का लुक लीक हो गया है. लेकिन जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं लोगों ने एक्ट्रेस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया.

Love & War Leaked Pics: बॉलीवुड का सबसे चहेते कपल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love & War) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. 'ब्रह्मास्त्र' के बाद इस फिल्म में एक बार फिर दोनों साथ नजर आने वाले हैं. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल कि ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म के सेट (Love & War Leaked Pics) से कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो अब इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल रही हैं.

Love & War के सेट से लीक हुईं तस्वीरें

'लव एंड वॉर' (Love & War) के सेट से लीक हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लुक की तस्वीरें जूम टीवी के रेडिट अकाउंट पर शेयर की गई हैं. इन फोटोज में रणबीर और आलिया के साथ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी नजर आ रहे हैं.

TRENDING NOW

कैसा है Ranbir Kapoor का लुक?

सामने आई पिक्चर्स में रणबीर कपूर ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं. उनका लुक काफी अलग है, वो क्लीन शेव हैं और सिर्फ मूंछें रखे हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, आलिया भट्ट एक जंपसूट में दिखाई दे रही हैं और उनके बाल काफी फुले हुए दिख रहे हैं. दोनों का ये लुक पूराने दौरा के क्लासिक सिनेमा की याद दिलाता है.

Alia Bhatt के लुक को देख क्या बोले नेटिजन्स?

लेकिन जैसे ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. 'लव एंड वॉर' के सेट से लीक हुई इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा आलिया के हेयरस्टाइल की हो रही है. एक यूजर ने एक्ट्रेस के लुक को लेकर कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या आलिया का विग जानबूझकर इतना अजीब और अलग दिखने वाला बनाया गया है?' तो वहीं कुछ लोग इसे फिल्म की टीम का पीआर स्टंट बता रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'भंसाली शायद रिलीज टलने की खबरों से इतने परेशा हैं कि, अब खुद ही तस्वीरें लीक करवा रहे हैं.'

एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'इस फिल्म का कुछ ज्यादा ही लीक नहीं हो रहा है? धीरे-धीरे ऐसे ही पूरी फिल्म दिखा दो.' एक अन्य ने लिखा, 'विग बिल्कुल ही बेमेल लग रही है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स लीक हुई तस्वीरों पर देखने को मिल रहे हैं.

क्या टल गई Love & War की रिलीज डेट?

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि, रणबीर की दूसरी फिल्म 'रामायण' की वजह से 'लव एंड वॉर' को 2017 तक आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब सूत्रों ने कंफर्म किया है कि, ये खबरें महज अफवाह हैं. फिल्म अपने तय समय यानी 2026 में ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि, अभी तक मूवी के रिलीज की ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

Read more