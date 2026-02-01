ENG हिन्दी
रणबीर कपूर की 'रामायण' से लीक हो गई किरदारों की तस्वीरें? जानें वायरल फोटोज का सच

Movie Ramayana Characters Viral Photos: साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' के किरदारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. आइए जानते हैं कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 1, 2026 8:53 PM IST

रणबीर कपूर की 'रामायण' से लीक हो गई किरदारों की तस्वीरें? जानें वायरल फोटोज का सच

डायरेक्टर नितेश तिवारी की मल्टीस्टारर फिल्म 'रामायण' (Ramayana) पर लोगों की निगाहें टिकी हैं. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म से जुड़ा हर अपडेट फैंस को एक्साइटेड कर जाता है. फिल्म भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर तो माता सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आने वाले हैं. वहीं, रावण का किरदार यश करने वाले हैं. इसी बीच फिल्म 'रामायण' के किरदारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. आइए जानते हैं कि इन फोटोज की सच्चाई क्या है.

फिल्म 'रामायण' से जुड़ी फोटोज हैं एआई जेनरेटेड

सोशल मीडिया पर फिल्म 'रामायण' से भगवान श्रीराम (रणबीर कपूर), माता सीता (साई पल्लवी), हनुमान जी (सनी देओल) और रावण (यश) तमाम समेत कई किरदारों की तस्वीरों वायरल हो रही हैं. लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही है. दरअसल, साल 1993 में आई एनिमेटेड फिल्म 'रामायणः द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' के किरदारों के बेस पर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के किरदारों को एआई के जरिए बनाया है. यानी फिल्म 'रामायणः द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' के किरदार जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले स्टार्स के किरदार को लुक दिया गया है. पहली नजर में देखने पर लगता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज रियल हैं लेकिन ऐसा नहीं हैं. एआई द्वारा बनाए गए लुक को काफी पसंद किया जा रहा है.

फिल्म 'रामायण' की है ये स्टार कास्ट

साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश के अलावा सनी देओल, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, इंदिरा कृष्णन, शीबा चड्ढा जैसे स्टार्स नजर आएंगे. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' को नमित मल्होत्रा एक्टर यश के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म 'रामायण' में हॉलीवुड म्यूजिशियन हांस जिमर के साथ एआर रहमान म्यूजिक दे रहे हैं. इस फिल्म के लिए भजन और श्लोक चर्चित कवि कुमार विश्वास ने लिखे हैं. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

