Ranbir Kapoor to play Ram in Ramayana: बॉलीवुड फिल्म निर्माता मधु मेंटेना जल्द ही रामायण (Ramayana) पर आधारित एक बिग बजट फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी। इस फिल्म का निर्देशन दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी करेंगे, जो इन दिनों स्क्रिप्टिंग का काम कर रहे हैं। खबरें थीं कि नितेश तिवारी इस मेगा बजट प्रोजेक्ट में भगवान राम के किरदार में महेश बाबू (Mahesh Babu) को कास्ट करना चाहते हैं। महेश बाबू के चेहरे की मासूमियत नितेश कुमार के दिल को भा गई है, जिस कारण वो इसमें उन्हें लेने की सोच रहे हैं। Also Read - बॉलीवुड की इन 9 एक्ट्रेस ने चुराया किसी और का बॉयफ्रेंड, लिस्ट में शामिल हैं कई स्टारकिड्स

हालांकि महेश बाबू ने डायरेक्टर राजामौली को अपनी डेट्स पहले से दे रखी हैं। ट्रिपल आर खत्म होने के बाद राजामौली कलाकार महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू करेंगे। ऐसे में उन्होंने नितेश तिवारी की रामायण को ठुकराने का मन बनाया है। महेश बाबू की ना सुनने के बाद मेकर्स ने रणबीर कपूर को साइन करने का फैसला किया है। बॉलीवुड का ये बर्फी बॉय मेकर्स की इन दिनों पहली पसंद है।

पीपिंगमून की ताजा रिपोर्ट की मानें तो नितेश तिवारी ने खुद रणबीर कपूर को रामायण में भगवान राम बनने का ऑफर दिया है। लव रंजन की अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रणबीर कपूर जल्द ही इस फिल्म को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। Also Read - Brahmastra में Shah Rukh Khan और Mouni Roy के बीच होगी कड़ी टक्कर? अभिनेता के लॉन्ग कैमियो को लेकर आई बड़ी जानकारी

अगर रणबीर कपूर फिल्म को हरी झंडी दे देते हैं तो उनकी भिड़ंत ऋतिक रोशन से होगी, जो रामायण में रावण का किरदार अदा करेंगे। सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी है, ‘नितेश तिवारी अपनी फिल्म में बेस्ट एक्टर्स को कास्ट करना चाहते हैं, जो किरदारों के लिए हर तरह की मेहनत करने को तैयार रहें। उन्हें लगता है कि भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर एकदम परफेक्ट रहेंगे। रणबीर कपूर भी इस ऑफर से काफी उत्साहित हैं और जल्द ही फिल्म का नरेशन ले सकते हैं। उन्होंने अभी तक नितेश कुमार को हरी झंडी नहीं दी है लेकिन उन्हें यह प्रोजेक्ट काफी एक्साइटिंग लग रहा है। फिल्म में सीता के किरदार में दीपिका नजर आएंगी, जिनके साथ उनकी जोड़ी हमेशा हिट रही है।’ Also Read - इन 10 बॉलीवुड एक्टर्स के खाते में हैं सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में, जानिए रेस में कौन है सबसे आगे?