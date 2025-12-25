Animal Movie: रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' अब दो साल बाद इस देश में होगी रिलीज, नहीं उतर रहा लोगों के सिर से इसका खुमार

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' (Animal) ने अपनी रिलीज के वक्त जो तूफान पैदा किया था, उसकी गूंज अब सात समंदर पार सुनाई देने वाली है. रणबीर कपूर की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का खुमार अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब यह फिल्म एक नए देश और एक नई भाषा में दर्शकों के समाने पेश होने के लिए तैयार है. बुधवार को फिल्म के निर्माताओं ने एक बड़ी ऐलान करते हुए फैंस को चौंका दिया. रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टारर यह फिल्म अब जापान में रिलीज होने जा रही है. निर्माता कंपनी 'भद्रकाली पिक्चर्स' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी आधिकारिक जानकारी शेयर की है.
इस देश में रिलीज होगी फिल्म
उन्होंने जापानी भाषा में एक टैगलाइन "कोनो ओटोको वा डारेनिमो टोमेरारेनाई" जिसका मतलब है कि इस आदमी को कोई नहीं रोक सकता के साथ लिखा— "सबसे चर्चित और अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव अब जापान आ रहा है. 'एनिमल' 13 फरवरी, 2026 को जापानी सिनेमाघरों में दस्तक देगी." जापान में इस फिल्म की जिम्मेदारी 'GEEK PICTURES' को सौंपी गई है. फिल्म एक्सपर्ट का मानना है कि जापान में भारतीय फिल्मों जैसे 'आरआरआर' और 'बाहुबली' का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है. इस हिसाब से 'एनिमल' यहां शानदार कमाई कर सकती है. हाल ही में फिल्म ने अपनी दूसरी एनिवर्सरी मनाई. इस खास मौके पर फिल्म की पूरी टीम ने पुराने मोमेंट्स को याद किया.
この男は誰にも止められない。
Kono otoko wa Darenimo Tomerarenai
The most talked-about, debated, and unforgettable cinematic experience is coming to Japan.
Animal releases in Japanese theatres on February 13, 2026. #Animal #AnimalinJapan #AnimalTheFilm #RanbirKapoor…
— Bhadrakali Pictures (@VangaPictures) December 24, 2025
फिल्म ने मनाई दूसरी एनिवर्सरी
इस फिल्म के निर्देशक संदीप रंगा रेड्डी ने रणबीर कपूर की एक इंटेंस और दमदार तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'एनिमल को दो साल.' वहीं अनिल कपूर ने भी फिल्म ने सेट के पीछे की फोटोज और वीडियो शेयर किए. आपको बता दें कि अनिल कपूर ने फिल्म में रणबीर के पिता 'बलवीर सिंह' का किरदार निभाया था. इन तस्वीरों में निर्देशक वांगा को कलाकारों को शॉट्स समझाते हुए देखा जा सकता है.
बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास
1 दिसंबर, 2023 को रिलीज हुई 'एनिमल' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और कॉन्ट्रोवर्सी वाली फिल्मों में से एक रही है. इसके बाद भी, यह साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट साबित हुई. फिल्म में रणबीर कपूर का बेहद आक्रामक अवतार, बॉबी देओल का खामोश खौफ और तृप्ति डिमरी का बोल्ड अवतार देखने को मिला. इन किरदारों ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का काम किया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जापान में इस फिल्म का जलवा होगा? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
