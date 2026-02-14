रणबीर कपूर ने बताया कब आएगी 'लव एंड वॉर', 'ब्रह्मास्त्र 2' और 'एनिमल पार्क' की शूटिंग पर दिया ये अपडेट

Ranbir Kapoor On Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग और रिलीज को लेकर अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की पाइपलाइन में एक से बढ़कर एक फिल्म है. उनकी इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, साल 2023 के बाद से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. वह पिछली बार फिल्म 'एनिमल' में नजर आए थे और साल 2024 और साल 2025 खाली चला गया. अब साल 2026 की दिवाली पर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज होगा. इसी बीच रणबीर कपूर ने अपनी कुछ अपकमिंग मूवीज के रिलीज और शूटिंग को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

फिल्म' लव एंड वॉर' हुई पोस्टपोन

रणबीर कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लाइव सेशन किया था. इस दौरान उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता से अपने दिल की बातें पूछीं. रणबीर कपूर ने भी अपने फैंस के सवालों के जवाब देकर उनको खुश कर दिया. एक्टर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर खुलकर बात की है. रणबीर कपूर ने फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज के सवाल पर कहा कि ये फिल्म 'रामायण' के सिनेमाघरों में आने के बाद आएगी. इस तरह से फिल्म' लव एंड वॉर' की रिलीज पोस्ट हो गई है. ये पहले जल्दी रिलीज होने वाली थी. फिल्म' लव एंड वॉर' में विक्की कौशल और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे. गौरतलब है कि फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज को लेकर उत्साहित है फैंस

रणबीर कपूर से फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' और फिल्म 'एनिमल पार्क' की शूटिंग को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर अपडेट देते हुए एक्टर ने बताया वह फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' की शूटिंग जल्द शुरू करने वाले हैं. वहीं, फिल्म 'एनिमल पार्क' की शूटिंग अगले साल यानी 2027 के मिड में शुरू होगी. इस तरह से रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर फैंस को अपडेट देकर एक्साइेड कर दिया है. बताते चलें कि फिल्म 'एनिमल पार्क' को संदीप रेड्डी वांगा, फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' को अयान मुखर्जी, फिल्म 'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली और फिल्म 'रामायण' के दोनों पार्ट को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. रणबीर कपूर की इन सभी मूवीज के लिए फैंस काफी ज्यादा उस्ताहित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more