रणबीर कपूर को मिला सबसे अनमोल तोहफा, 'रामायण' के टीजर इवेंट में अयोध्या राम मंदिर वाली जैकेट देख भावुक हुए एक्टर

रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर धमाके से पहले लॉस एंजिल्स में आयोजित एक विशेष स्क्रीनिंग ने फैंस को दीवाना कर दिया है. इस मौके पर रणबीर को अयोध्या राम मंदिर की नक्काशी वाली एक बेहद खूबसूरत मैरून जैकेट मिली. इस जैकेट को देखकर रणबीर भावुक हो गए.

निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. कल यानी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर फिल्म से रणबीर कपूर का 'फर्स्ट लुक' आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाना है. लेकिन इस ग्रैंड रिलीज से ठीक पहले लॉस एंजिल्स में कुछ फैंस को इस फिल्म की पहली झलक देखने का सौभाग्य मिला. इस इवेंट में रणबीर कपूर खुद मौजूद थे और वहां मौजूद भीड़ उन्हें 'राम' के अवतार में देख क्रेजी हो गई.

फैन का तोहफा और रणबीर का रिएक्शन



इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही रणबीर के एक फैन और डिजाइनर शशांक गुप्ता द्वारा दिया गया एक विशेष तोहफा है. शशांक ने रणबीर को गहरे मैरून रंग की एक शानदार वेस्ट जैकेट गिफ्ट की. इस जैकेट की खासियत इसकी बारीकियां थीं. इसके गले और निचले हिस्से पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी, लेकिन सबका ध्यान जैकेट पर बने अयोध्या राम मंदिर के सुंदर चित्र ने खींचा. इतना ही नहीं, जैकेट के पीछे भगवान राम की आकृति बनाई गई थी. जब रणबीर ने इस गिफ्ट को खोला, तो वह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए. उन्होंने जैकेट की बारीकियों को निहारा और मुस्कुराते हुए कहा, "यह बहुत सुंदर है." शशांक द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

ग्लोबल स्केल पर बनाई जा रही है रामायण



'रामायण' को केवल एक भारतीय फिल्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है. फिल्म के विजुअल सीन्स को तैयार करने का जिम्मेदारी 8 बार की ऑस्कर विजेता कंपनी DNEG को मिली है, जो इसे हॉलीवुड लेवल की भव्यता देगी. वहीं इसका म्युजिक ए.आर. रहमान और हांस जिमर मिलकर तैयार कर रहे हैं.

Just 2 seconds of Ranbir as Bhagwan Ram... and the entire theater erupted! This is not just a film, it's pure devotion and goosebumps. Aab imagine karo 2 nd April ko kya hoga jab 2 minute 38 sec ki pura glimpse aayga...#Ramayana #RanbirKapoor#Yash pic.twitter.com/T757v4pvZ6 — Abhijit ? (@adians_singham) March 31, 2026

धमाकेदार स्टारकास्ट और रिलीज का इंतजार



दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में सितारों की भारी-भरकम फौज है. रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रहीं हैं. यश रावण के किरदार में दिखाएंगे वहीं सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रुप में दिखेंगे. लॉस एंजिल्स में दिखी फैंस की दीवानगी इस बात का सबूत है कि कल जब टीजर दुनिया के सामने आएगा, तो यह इंटरनेट पर सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more