ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • रणबीर कपूर को मिला सबसे अनमोल तोहफा, 'रामायण' के टीजर इवेंट में अयोध्या राम मंदिर वाली जैक...

रणबीर कपूर को मिला सबसे अनमोल तोहफा, 'रामायण' के टीजर इवेंट में अयोध्या राम मंदिर वाली जैकेट देख भावुक हुए एक्टर

रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर धमाके से पहले लॉस एंजिल्स में आयोजित एक विशेष स्क्रीनिंग ने फैंस को दीवाना कर दिया है. इस मौके पर रणबीर को अयोध्या राम मंदिर की नक्काशी वाली एक बेहद खूबसूरत मैरून जैकेट मिली. इस जैकेट को देखकर रणबीर भावुक हो गए.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 1, 2026 9:24 PM IST

रणबीर कपूर को मिला सबसे अनमोल तोहफा, 'रामायण' के टीजर इवेंट में अयोध्या राम मंदिर वाली जैकेट देख भावुक हुए एक्टर
ranbir kapoor

निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. कल यानी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर फिल्म से रणबीर कपूर का 'फर्स्ट लुक' आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाना है. लेकिन इस ग्रैंड रिलीज से ठीक पहले लॉस एंजिल्स में कुछ फैंस को इस फिल्म की पहली झलक देखने का सौभाग्य मिला. इस इवेंट में रणबीर कपूर खुद मौजूद थे और वहां मौजूद भीड़ उन्हें 'राम' के अवतार में देख क्रेजी हो गई.

Also Read
रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर धमाके से पहले जान लें ये 5 बड़ी बातें, स्टारकास्ट से लेकर रिलीज डेट तक मिलेगा सभी अपडेट

फैन का तोहफा और रणबीर का रिएक्शन

इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही रणबीर के एक फैन और डिजाइनर शशांक गुप्ता द्वारा दिया गया एक विशेष तोहफा है. शशांक ने रणबीर को गहरे मैरून रंग की एक शानदार वेस्ट जैकेट गिफ्ट की. इस जैकेट की खासियत इसकी बारीकियां थीं. इसके गले और निचले हिस्से पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी, लेकिन सबका ध्यान जैकेट पर बने अयोध्या राम मंदिर के सुंदर चित्र ने खींचा. इतना ही नहीं, जैकेट के पीछे भगवान राम की आकृति बनाई गई थी. जब रणबीर ने इस गिफ्ट को खोला, तो वह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए. उन्होंने जैकेट की बारीकियों को निहारा और मुस्कुराते हुए कहा, "यह बहुत सुंदर है." शशांक द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

Also Read
3 मिनट 4 सेकंड के Ramayan के टीजर ने मचाया गदर, रणबीर कपूर का लुक देख उड़े लोगों के होश!

ग्लोबल स्केल पर बनाई जा रही है रामायण

'रामायण' को केवल एक भारतीय फिल्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है. फिल्म के विजुअल सीन्स को तैयार करने का जिम्मेदारी 8 बार की ऑस्कर विजेता कंपनी DNEG को मिली है, जो इसे हॉलीवुड लेवल की भव्यता देगी. वहीं इसका म्युजिक ए.आर. रहमान और हांस जिमर मिलकर तैयार कर रहे हैं.

धमाकेदार स्टारकास्ट और रिलीज का इंतजार

दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में सितारों की भारी-भरकम फौज है. रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रहीं हैं. यश रावण के किरदार में दिखाएंगे वहीं सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रुप में दिखेंगे. लॉस एंजिल्स में दिखी फैंस की दीवानगी इस बात का सबूत है कि कल जब टीजर दुनिया के सामने आएगा, तो यह इंटरनेट पर सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Ramayan Ramayana Movie Ranbir Kapoor