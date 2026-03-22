रणबीर कपूर के परदादा भी कर चुके हैं भगवान राम का रोल, 92 साल पहले आई फिल्म में सीता बनी थी ये एक्ट्रेस

Ranbir Kapoor Great Grandfather Played Lord Ram Role: रणबीर कपूर दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. एक्टर के परदादा ने 92 साल पहले रिलीज हुई फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया था.

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. ये फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर तो दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर के परदादा और दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर (Prithviraj Kapoor) ने 92 साल पहले आई एक फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया था. आइए जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर ने किस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया था.

फिल्म 'सीता' में भगवान राम बने थे पृथ्वीराज कपूर

साल 1934 में फिल्म 'सीता' आई थी और इसे देबाकी कुमार बोस ने डायरेक्ट किया था. फिल्म 'सीता' में रणबीर कपूर के परदादा पृथ्वीराज कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया था. इस फिल्म में माता सीता के रोल में दुर्गा खोटे नजर आई थीं. फिल्म 'सीता' में पृथ्वीराज कपूर के भाई त्रिलोक कपूर ने लव का रोल किया था. अब 92 साल बाद 2026 में पृथ्वीराज कपूर के के परपोते रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का रोल करने जा रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में कितना पसंद किया जाता है.

फिल्म 'रामायण' की स्टारकास्ट

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल कर रहे हैं. वहीं, फिल्म माता सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण रोल में यश, भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' की बाकी स्टारकास्ट की बात करें तो अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, फैसल मलिक, काजल अग्रवाल जैसे सितारे नजर आएंगे. ये फिल्म बड़े स्तर पर बनाई जा रही है और इसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 'रामायण' के एक्टर यश बतौर को-प्रोड्यूसर इससे जुड़े हैं. ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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