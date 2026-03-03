ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Ramayana: 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायण' से वायरल हुआ रणबीर कपूर का लुक! इस बात से नाराज हो गए...

Ramayana: 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायण' से वायरल हुआ रणबीर कपूर का लुक! इस बात से नाराज हो गए लोग

Ranbir Kapoor Look From Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का अपकमिंग फिल्म 'रामायण' से लुक वायरल हो रहा है. उनके इस लुक पर सोशल मीडिया यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 3, 2026 6:54 PM IST

Ramayana: 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायण' से वायरल हुआ रणबीर कपूर का लुक! इस बात से नाराज हो गए लोग
फिल्म रामायण से रणबीर कपूर का लुक सोशल मीडिया पर सामने आया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म आने वाली फिल्म 'रामायण' (Ramayana) के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. ये फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' से रणबीर कपूर का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद लोगों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'रामायण' से वायरल हो रहे रणबीर कपूर के लुक में लोगों ने क्या कमी देखी है.

Also Read
Ramayana FIRST Review: 'राम' बन Ranbir Kapoor हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, रावण बने Yash को देंगे पटखनी; पढ़ें फर्स्ट रिव्यू

रेडिट पर शेयर की गईं रणबीर कपूर की तस्वीरें

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' जब से अनाउंस हुई तब से इसका जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म का एक टीजर भी रिलीज किया जा चुका है और इसके बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए.फिलहाल, 'जूम' द्वारा शेयर की गईं रणबीर कपूर की तस्वीरें रेडिट पर वायरल हो रही है. इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है फिल्म 'रामायण' में ये रणबीर कपूर का लुक है. इन फोटोज में देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर ने केसरिया रंग की धोती पहनी है और जनेऊ पहना है. वहीं, काले रंग के केप से शरीर का ऊपर हिस्सा ढका है. इन फोटोज के सामने आने के बाद लोग नाराज हो गए और रिएक्शन दिया है. दरअसल, रणबीर कपूर ने जो बिग पहनी है, जो लोगों को पसंद नहीं आई है. रणबीर कपूर की इन तस्वीरों को लेकर लोगों का कहना कि 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली में अच्छी विग भी नहीं ले पाए. वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म 'आदिपुरुष' की याद दिलाई है. इस तरह से लोगों ने फिल्म 'रामायण' के मेकर्स को निशाने पर लिया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि ये पुरानी तस्वीरें हैं.

Also Read
एयरपोर्ट पर भीड़ में घिरी ये एक्ट्रेस, कार की तरफ लगानी पड़ी दौड़, वीडियो हो रहा वायरल

फिल्म 'रामायण' की स्टारकास्ट

फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के अलावा यश, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, माता सीता के रोल में साई पल्लवी और रावण के रोल में यश में नजर आएंगे. बताते चलें कि फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
अपने नन्हें फैन पर मेहरबान हुए राहा के पापा Ranbir Kapoor, रामायण के टीजर रिलीज होने से पहले कर डाला ये काम

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Ramayana Ranbir Kapoor