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Ramayana Teaser Public Review: 'रामायण' के 2 मिनट 38 सेकंड के टीजर पर आया पब्लिक का शॉकिंग रिएक्शन

Ramayana Teaser: रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का मेकर्स ने 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती के खास मौके पर टीजर जारी किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अब दर्शकों के शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 2, 2026 12:48 PM IST

Ramayana Teaser Public Review: 'रामायण' के 2 मिनट 38 सेकंड के टीजर पर आया पब्लिक का शॉकिंग रिएक्शन
'रामायण' पर पब्लिक रिएक्शन

Ramayana Teaser Public Review: इस साल यानी 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) स्टारर फिल्म 'रामायण' (Ramayana) भी है. काफी लंबे समय से ये मूवी दर्शकों के बीच चर्चा में बनी हुई थी और लोग इसके पहले लुक को देखने के लिए बेताब थे. वहीं मेकर्स ने फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती के खास मौके पर 'रामायण' का टीजर (Ramayana Teaser) जारी किया है. जिसमें रणबीर कपूर का भगवान 'राम' (Ram) का अवतार दिखाया गया है. जिसपर पर पब्लिक रिएक्शन सामने आया है जो काफी शॉकिंग है.

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Ramayana के टीजर पर दर्शकों ने दिए कड़वे रिव्यू

2 अप्रैल 2026, गुरुवार को जारी किया गया 'रामायण' का 2 मिनट 38 सेकंड का टीजर वैसे तो देखने में काफी भव्य है और रणबीर कपूर का लुक भी काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों के बीच एक युद्ध छिड़ गया है और वो इसे इसपर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसने इसे दिव्य बताया, तो कोई कह रहा है कि ये 4000 करोड़ की उम्मीद से बेहद कम है. आइए जानते हैं दर्शकों ने रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर को देखकर क्या-क्या कहा.

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टीजर देख क्या बोले दर्शक?

नितेश तिवारी की 4000 करोड़ी 'रामायण' के टीजर को देखकर एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'बुरा नहीं है, पर बहुत शानदार भी नहीं. रणबीर वाकई भगवान राम जैसे लग रहे हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, शायद यह उस लेवल का नहीं है. थोड़ी निराशा हुई, लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार है.' दूसरे ने कहा, 'रणबीर कपूर ने सबित कर दिया कि वो श्रीराम के रोल के लिए एकदम सही पसंद क्यों हैं. उनका शांत चेहरा गहरी शांति और अंदरूनी तातक को दर्शाता है. विजुअली भी यह एक बेहतरीन झलक है जय श्री राम.'

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यूजर्स को क्यों याद आई 'आदिपुरुष'?

जहां टीजर देखने के बाद कुछ लोगों ने रणबीर कपूर की तारीफ की वहीं, कुछ लोग नाराज भी दिखे, एक यूजर ने लिखा, 'इसके VFX शॉट्स वाकई बर्दाश्त के बाहर हैं और ये हमें 'आदिपुरुष' की याद दिलाते हैं.' ऐसे ही और भी कई कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं.

'रामायण' के टीजर में क्या है खास?

चलिए आपको बताते हैं कि, रणबीर कपूर की 'रामायण' की टीजर की खासियत क्या है. बता दें कि, टीजर का पूरा फोकस रणबीर पर है, लेकिन इसमें रवि दूबे और साई पल्लवी की भी छोटी और धुंधली झलकियां देखने को मिलती हैं. यहां तक कि यश के 'रावण' अवतार वाला एक सीन भी इसमें जोड़ा गया है. टीजर में भगवान राम के जीवन के कुछ अहम पलों को दिखाया गया है. रणबीर कपूर के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर इस अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

कब रिलीज होगी Ramayana?

नितेश तिवारी की ये फिल्म करीब 4000 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनी है, जो दो हिस्सों में दो अलग-अलग सालों में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट 'रामायण पार्ट-1' इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों दस्तक देगा. वहीं दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Ramayana Ramayana Movie Ramayana Teaser Ranbir Kapoor