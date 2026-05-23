Ranbir Kapoor की Ramayana की रिलीज डेट में हो सकता है बदलाव, 4000 करोड़ी फिल्म के लिए मेकर्स ने लगाया ये दिमाग!

Ramayana Release Update: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं कि फिल्म को लेकर क्या खबर आई है.

फिल्म रामायण की रिलीज डेट पर अपडेट आया है.

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगा. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला पार्ट दिवाली से पहले रिलीज किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'रामायण' को लेकर रिपोर्ट में और क्या बताया गया है.

फिल्म 'रामायण' को लेकर आई ये खबर

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'रामायण' पार्ट 1 दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगा बल्कि इससे एक सप्ताह पहले आएगी. साल 2026 में 6 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, ऐसे में फिल्म 30 अक्टूबर, 2026 बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है. दरअसल, मेकर्स का प्लान कि फिल्म दिवाली के एक हफ्ते पहले रिलीज होती है तो त्योहार तक ये अपना जबरदस्त बज बना लेगी और दूसरे हफ्ते में इसका बिजनेस अपने पीक पर पहुंच जाएगा. इस तरह से फिल्म को दिवाली वाले वीक का पूरा फायदा मिलेगा. इस तरह से फिल्म 'रामायण' की रिलीज दिवाली से एक हफ्ता पहले करने पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.

फिल्म 'रामायण' के लिए बड़ी डील खोज रहे मेकर्स

फिल्म 'रामायण' के मेकर्स इसके डिस्ट्रीब्यूटर की डील पक्के होने तक इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल, मेकर्स टॉप डिस्ट्रब्यूटर्स से फिल्म के लिए 450 करोड़ रुपये की डील बात कर रहे हैं. इसके साथ ही मेकर्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि फिल्म 'रामायण' को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेचा जाए. एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'रामायण' के दोनों पार्ट को बेचने के लिए बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स से बात हो रही है. मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स को बेचने के लिए ही 450 करोड़ रुपये की डिमांड की है.

फिल्म 'रामायण' की कास्ट

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की कास्ट की बात करें तो रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. इन सितारों के अलावा फिल्म में विवेक ओबरॉय, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, फैसल मलिक, अरुण गोविल भी नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.