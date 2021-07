Sanjay Leela Bhansali की Baiju Bawra से हुई Ranbir Kapoor की छुट्टी, इस अभिनेता के हाथ लगी ये फिल्म?

Ranbir Kapoor Out From Sanjay Leela Bhansali's Baiju Bawra: संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) एक के बाद एक नए प्रोजेक्टस पर काम कर रहे हैं। आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) की शूटिंग खत्म करने के बाद संजय लीला भंसाली ने अपकमिंग सीरीज हीरा मंडी (Heera Mandi) पर काम शुरू कर दिया है। अब जो ताजा रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक संजय लीला भंसाली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बैजू बावरा (Baiju Bawra) से रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को बाहर कर दिया है। रिपोर्ट्स की मानें, तो इस फिल्म के लिए मेकर्स ने कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) को फ्लोर पर लिया है। Also Read - Kartik Aaryan की ‘शहजादा’ में हुई साउथ के इस स्टाइलिश एक्टर की एंट्री!! 200 करोड़ की कमाई पक्की

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन से पहले आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और अजय देवगन जैसे नाम भी सामने आए थे। इस लिस्ट में शामिल होने वाले नए अभिनेता रणबीर कपूर थे। ताजा रिपोर्ट्स से यह पता चल है कि रणबीर कपूर के बाहर होने के बाद एसएलबी ने कार्तिक आर्यन को 'बैजू बावरा' के चुना है।

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'रणबीर ने भंसाली और टीम के साथ अपनी कन्फ्यूजन के बारे में बताया है। अभिनेता 'बैजू बावरा' को लेकर इतने कन्फर्म नहीं हैं क्योंकि उनके पास धर्मा प्रोडक्शन्स की एक और फिल्म है। इसका साफ मलतब यह है कि आरके अब एसएलबी के साथ दोबारा काम करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सांवरिया के दौरान उनके साथ काम करने का उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा और उन्होंने उसके बाद कभी कोई फिल्म नहीं की। इसलिए इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि रणबीर इस प्रोजेक्ट से बाहर होने जा रहे हैं।'

सूत्रों के मुताबिक कार्तिक आर्यन बैजू बावरा में बतौर लीड एक्टर नजर आ सकते हैं। बीते दिनों पहले कार्तिक आर्यन को संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था। हालांकि मेकर्स ने 'बैजू बावरा' में कार्तिक आर्यन की कास्टिंग को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है।