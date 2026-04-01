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रणबीर कपूर के राम अवतार का दूरदर्शन के इस सीरियल से कनेक्शन, एक्टर ने खुद को इस तरह किरदार के लिए किया तैयार

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' का 2 मिनट 38 सेकंड लंबा टीजर कल हनुमान जयंती के अवसर पर रिलीज हो रहा है. रणबीर कपूर ने अपनी तैयारी का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने दूरदर्शन के एक शो से अपने किरदार की तैयारी की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 1, 2026 10:20 PM IST

रणबीर कपूर के राम अवतार का दूरदर्शन के इस सीरियल से कनेक्शन, एक्टर ने खुद को इस तरह किरदार के लिए किया तैयार
ramayana

जब हम 'रामायण' का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज 1987 के उस दौर की आती है जब रविवार की लोगों में एक अलग खुशी होती थीं. अब वही अहसास बड़े पर्दे पर लौटने वाला है. एक्टर रणबीर कपूर, जिन्हें अब तक हमने लवर बॉय के रूप में देखा है, अब अपने करियर के पहले माइथोलॉजिकल किरदार 'भगवान श्रीराम' के रूप में नजर आने वाले हैं.

इस शो से की तैयारी

हाल ही में अमेरिका में आयोजित एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने अपनी तैयारी का एक बड़ा राज खोला. उन्होंने बताया कि इस महान किरदार में जान फूंकने के लिए उन्होंने रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' का सहारा लिया. रणबीर ने स्वीकार किया कि अरुण गोविल द्वारा निभाया गया राम का किरदार आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है. उन्होंने घंटों तक उस शो को देखा ताकि वह श्रीराम की सौम्यता, उनके बोलने का लहजा और उनके स्थिर स्वभाव को अपने भीतर उतार सकें.

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अरुण गोविल के किरदार से सीखी बारीकियां

रणबीर कपूर के अनुसार, यह भूमिका केवल शारीरिक बदलाव की मांग नहीं करती थी, बल्कि इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी जरुरी थी. इवेंट के दौरान उन्होंने शास्त्रों के एक श्लोक 'धर्मो रक्षति रक्षितः' का जिक्र करते हुए कहा कि इस फिल्म को करना उनके लिए केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक धर्म निभाने जैसा है. उनका मानना है कि राम की कहानी हमारे गौरव है, जिसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना उनकी जिम्मेदारी है.

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दो पार्ट्स में रिलीज होगी फिल्म

मेकर्स ने इस कहानी को दो बड़े हिस्सों में रिलीज करने का फैसला किया है. फिल्म का पहला भाग इसी साल दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा हिस्सा 2027 की दिवाली पर आएगा. इस फिल्म के किरदार भी दिग्गज लोगों से शुमार है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रहीं हैं. यश रावण के किरदार में दिखाएंगे वहीं सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रुप में दिखेंगे.

फिल्म का VFX और विजुअल

4000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट वाली फिल्म में निर्माता नमित मल्होत्रा विजुअल्स के मामले में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं. ऑस्कर विनिंग तकनीक और बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइन के जरिए त्रेतायुग को दोबारा दिखाने की कोशिश की गई है. कल, यानी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के पावन दिन पर, जब 2 मिनट 38 सेकंड का टीजर दुनिया के सामने आएगा. इस फिल्म का टीजर देखने के लिए दर्शक बहुत बेताब हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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