Ramayana: क्यों खास होने वाली है Ranbir Kapoor की 'रामायण'? काजल अग्रवाल ने खोला राज, कहा- 'पूरे भारत ने...'

Kajal Aggarwal: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' में मंदोदरी का रोल निभा रहीं काजल अग्रवाल ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया कि, आखिर ये मूवी क्यों खास होने वाली है.

कैसी है रणबीर कपूर की 'रामायण'?

Kaisi Hai Ranbir Kapoor Ki Ramayana?: बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक हर महीने एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन पिछले काफी दिनों से फिल्मी गलियारों से लेकर दर्शकों के बीच तक नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही मेगा बजट मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का खूब इंतजार हो रहा है. फैंस रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को भगवान राम के किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, वहीं इसी बीच साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस और नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana Movie) में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) ने फिल्म को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

क्यों खास होने वाली है Ranbir Kapoor की 'रामायण'?

काजल अग्रवाल ने हाल ही में वरायटी इंडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के बारे में बात करते हुए अपने काम का एक्सपीरियंस शेयर किया. एक्ट्रेस ने बताया कि, 'नितेश तिवारी की रामायण में एक्सपीरियंस काफी अलग था, क्योंकि यह एक टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्शन है. यह कुछ ऐसा है जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा होगा. एक बतौर एक्टर एक्सपीरियंस की बात करूं तो शायद ये पहला मौका है, जब हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं. यह भारत की कहानी है और हमारे दिलों के करीब है.'

कौन किस रोल में आएगा नजर?

आपको बता दें कि, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही पौराणिक कथा पर आधारित 'रामायण' एक मल्टी स्टारर मूवी है, जिसमें साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के कई सुपरस्टार्स अहम किरदारों में नजर आएंगे. जहां रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाते दिखाई देंगे. वहीं सनी देओल हनुमान के रोल में हैं. लारा दत्ता कैकेयी के रोल, मंथरा का रोल शीबा चड्ढा निभा रही हैं. साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे.

टीजर को कैसे रिव्यूज मिले थे?

गौरतलब है कि, 'रामायण' का अप्रैल में टीजर आया था, लोगों को कुछ खास पसंद तो नहीं आया था और काफी लोगों ने टीजर को निगेटिव रिव्यूज दिए थे. बता दें कि, टीजर में रणबीर कपूर और यश की झलक देखने को मिली थी. वहीं अगर बात करें इसकी रिलीज डेट की तो ये दो हिस्सों में रिलीज होगी. पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…