Ramayana Trailer Postponed: आज नहीं रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर, मेकर्स के इस फैसले से फैंस हुए मायूस

रणबीर कपूर की महा-बजट फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा झटका लगा है. हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स के साथ एक मेगा ग्लोबल डील के कारण 24 जुलाई को होने वाला ट्रेलर लॉन्च टाल दिया गया है.

'रामायण' का ट्रेलर नहीं होगा रिलीज

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक, रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जिस ट्रेलर का दर्शक महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिसके 24 जुलाई को रिलीज होने की पूरी उम्मीद थी, उसे ऐन वक्त पर टाल दिया गया है. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस फैसले की पुष्टि की है, जिसने एक तरफ फैंस को मायूस किया है, तो दूसरी तरफ फिल्म के हाई लेवल के क्रेज को और बढ़ा दिया है.

ट्रेलर टलने की असली वजह

रामायण का ट्रेलर किसी तकनीकी खराबी या फिल्म में देरी की वजह से नहीं रुका है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस और रिलीज रणनीति है. नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया कि 'रामायण' अब दुनिया के सबसे बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज में से एक, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर रिलीज होने जा रही है. नमित ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनका सपना भारत की इस महान गाथा को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना था. अब जब सोनी पिक्चर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है, तो ट्रेलर को भी ग्लोबल लेवल पर एक साथ, एक ही समय पर लॉन्च किया जाएगा ताकि दुनिया भर के दर्शकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़े. हालांकि, नई ट्रेलर डेट का सस्पेंस अभी बरकरार है.