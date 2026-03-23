क्या Ranbir Kapoor वाकई दोबारा शुरू करेंगे आरके स्टूडियो? Kareena Kapoor ने बताई पूरी सच्चाई...

RK Studio: कपूर खानदान की विरासत 'आरके स्टूडियो' को लेकर ऐसी खबरें आ रही थी कि, रणबीर कपूर इसे दुबारा से शुरू करने जा रहे हैं. हालांकि, ये कितना सच है और कितना झूठ इस बात से अब कपूर खानदान की लाडली बेटी करीना कपूर ने पर्दा उठा दिया है.

Ranbir Kapoor Really Restart RK Studio?: बॉलीवुड एक्ट्रेस और कपूर खानदान की लाडली बेबो यानी करीना कपूर (Kareena Kapoor) अक्सर अपने फैशन सेंस और फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, इन दिनों वो अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं, जो उन्होंने दादा राज कपूर के आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस 'आरके स्टूडियो' (RK Studio) के दोबारा शुरू करने को लेकर दिया है. मालूम हो कि, पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाहें चल रही थी कि, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अपने खानदान की विरासत 'आरके स्टूडियो' को दोबारा शुरू करने वाले हैं. हालांकि, अब इस पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच बताया है.

क्या है पूरा मामला?

पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा थी कि, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Movie) एक बार फिर से अपने दादा राज कपूर की विरासत 'आरके स्टूडियो' को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुंबई में एक बड़ी जगह 20 साल के लीज पर ली है. बता दें कि, कपूर खानदान ने मई 2019 में चेंबूर स्थित पुराने आरके स्टिडियो को गोदरेज प्रॉपर्टीज को 180 करोड़ रुपए में बेच दिया था.

अफवाहों पर क्या बोलीं करीना कपूर?

वहीं अब इन अफवाहों पर करीना कपूर ने अपनी चु्प्पी तोड़ी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने 'ई-टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि, 'आरके स्टूडियो' को दोबारा शुरू करने की खबरें सच नहीं है. उन्होंने खुलासा किया कि, इस बारे में फैमिली ग्रुप पर भी बात हुई थी, जहां सबका यही रिएक्शन था कि 'ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है.'

RK स्टूडियो को लेकर क्या है रणबीर का अगला कदम?

करीना ने अपनी बातचीत में आगे बताया कि, 'भले ही लोग चाहते हैं कि, 'आरके स्टूडियो' वापस आए, लेकिन रणबीर का पूरा फोकस फिलहाल सिर्फ एक्टिंग पर है. जिससे वो बेहद प्यार करता है.' उन्होंने भाई रणबीर को भारत का सबसे बेहतरीन एक्टर बताते हुए कहा कि, उन्हें अभी अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान देना चाहिए.

'यह सुनकर दिल टूट जाता है'

करीना ने आगे इमोशनल होते हुआ कहा, 'यह खबर सुनकर दिल टूट जाता है, लेकिन यह सच नहीं है. शायद लोलो (करिश्मा कपूर) और रणबीर को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि, मैं एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरह सोच सकती हू्ं.' आपको बता दें कि, आरके फिल्म्स के बैनर तले आखिरी फिल्म साल 1999 में 'आ अब लौट चलें' थी. इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि, रणबीर आरके फिल्म्स को रिवाइव करेंगे और इसी बैनर के तले अपना डायरेक्शन डेब्यू भी करेंगे.

इन फिल्मों में नजर आएंगे kareena Kapoor

वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की तो, करीना कपूर को आखिरी बार रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अदय देवगन की पत्नी 'अवनि' का रोल निभाया था. वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो, जल्द ही करीना गुलजार की थ्रिलर फिल्म 'दायरा' में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more