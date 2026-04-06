Ramayana में भगवान राम नहीं बनना चाहते थे रणबीर कपूर, रोल ऑफर होते ही एक्टर के मन में आई थी ये बात...

Ranbir Kapoor On Lord Ram Role: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे. हालांकि, उन्होंने खुलासा किया कि वह ये रोल नहीं करना चाहते थे.

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज की जाएगी. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होगा. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बीती 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज किया गया था और इसमें भगवान राम बने रणबीर कपूर की पहली झलक सामने आई थी. आपको बता दें कि रणबीर कपूर पहले फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का रोल नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस बात खुलासा किया है. रणबीर कपूर को जब ये रोल ऑफर हुआ तो उनके मन में सबसे पहले बात आई कि वह इसके योग्य नहीं हैं. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है.

भगवान राम का रोल करने में डर रहे थे रणबीर कपूर

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने Collider के साथ बात करते हुए बताया, 'जब फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने मुझे भगवान राम का रोल ऑफर किया तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं सुनाई. उन्होंने बस इतना कहा कि मैं ये फिल्म बना रहा हूं. भगवान राम का किरदार निभाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डर के चलते मेरे रिएक्शन तुरंत था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता. मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं. कुछ समय के बाद नमित मल्होत्रा ने मुझे अपने विजन के बारे में बताया. जब मैं नितेश तिवारी से मिला तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई. मैं खुद को भाग्यशाली मानता था कि मैं सही समय पर सही जगह पर था. मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं भगवान राम का किरदार निभा रहा हूं. ये शायद मेरी लाइफ और करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है.'

रणबीर कपूर खुद को मानते हैं कि भाग्यशाली

रणबीर कपूर ने फिल्म 'रामायण' की शूटिंग को लेकर कहा, 'मैं शूटिंग के एक साल पहले की बात करूं तो वही समय था जब मुझे घबराहट हो रही थी और मैं डरा हुआ था. फिर जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने में एक महीना बचा था तो मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा था कि मुझे ये मौका मिला. ये भगवान राम का आशीर्वाद है कि मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला. कोई भी उन्हें रीप्रेजेंट नहीं कर सकता लेकिन वास्तव में मैंने खुद से उस किरदार को पूरी तरह ढाल लिया था.' बताते चलें कि फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर के अलावा माता सीता के रोल में साई पल्लवी, भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे और रावण के रोल में यश नजर आने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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