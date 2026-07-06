Ramayana के ट्रेलर आने से पहले लीक हुई ये जानकारी, फिल्म में ऐसे दिखाया जाएगा भगवान राम-माता सीता का मिलन!

Movie Ramayana Big Update: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ा अपडेट आया है. इसके बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

दिवाली पर फिल्म रामायण रिलीज होगी.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी (Sai Pallvi) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर तो दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने लोगों का उत्साह डबल कर दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ट्रेलर लॉन्च करने की तैयार में हैं. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में भगवान राम और माता सीता का मिलन दिखाया जाएगा. आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट में और क्या बताया गया है.

फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर पर आया अपडेट

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को लेकर पोस्ट में बताया गया, 'फिल्म में राम और सीता की मुलाकात मिथिला के एक शिव मंदिर में होगी. बैकग्राउंड में हंस जिमर और एआर रहमान का बनाया हुआ संस्कृता गाना (बिना हिंदी) बजेगा. इस सीन में राम और सीता एक-दूसरे को देखते हुए नजर आएंगे और उनके बीच में शिवलिंग होगा. ये सीन जुलाई के ट्रेलर में दिखाया जाएगा.' हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट में को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. ये तो ट्रेलर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्योंकि मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बताते चलें कि फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को लेकर मेकर्स ने कोई डेट अनाउंस नहीं की है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मेकर्स जुलाई में फिल्म के ट्रेलर को किसी स्पेशल इवेंट में रिलीज कर सकते हैं. ये भी बताया जा रहा है कि मेकर्स रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म का ट्रेलर इंटरनेशनल लेवल पर भी लॉन्च कर सकते हैं.

EXCLUSIVE: Lord Ram & Maa Sita will meet in a Shiva temple in Mithila in #Ramayana movie; a groundbreaking Sanskrit song (no Hindi, pure Sanskrit) composed by Zimmer & Rahman to play in the background The scene will feature Lord Ram and Maa Sita glancing at each other, with a… pic.twitter.com/LqImsZROmB — Redding Cream (@redding_cream_t) July 5, 2026

फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे ये सितारे

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में तो साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगे. फिल्म में यश, रवि दुबे, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, फैसल मलिक, इंदिरा कृष्णन, कुणाल कपूर जैसे सितारे नजर आएगे. फिल्म रामायण का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.