Ranbir Kapoor के हाथ लगी इस भारतीय क्रिकेटर की बायोपिक!! नाम जानकर झूम उठेंगे 'बर्फी बॉय' के फैंस

Ranbir Kapoor To Play Sourav Ganguly's Role in his Biopic: एम.एस. धोनी (M.S. Dhoni), मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) और कपिल देव (Kapil Dev) के बाद बॉलीवुड में एक और क्रिक्केटर पर बायोपिक बनने जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) पर एक बायोपिक बन रही है। हाल ही में न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में गांगुली ने कन्फर्म किया है कि उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म बनेगी। ऐसे में दादा ने यह भी खुलासा किया है कि उनके लगता है कि बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) उनके किरदार को परफेक्ट तरह से निभाएंगे। Also Read - Indian Idol 12 जज Neha Kakkar ने Deepika Padukone को चटाई धूल, इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास

न्यूज 18 बांग्ला को दिए इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, 'हां, मैं बायोपिक के लिए सहमत हो गया हूं। यह हिंदी सिनेमा में बनेगी लेकिन अभी निर्देशक के नाम का खुलासा करना संभव नहीं है। सब कुछ फाइनल होने में अभी और वक्त लगेगा।' दिलचस्प बात यह है कि रणबीर के अलावा दो और कलाकार भी मुख्य भूमिका निभाने की दौड़ में हैं। इससे पहले अपनी बायोपिक के बारे में बात करते हुए नेहा धूपिया ने सुझाव दिया था कि अभिनेता ऋतिक रोशन पर्दे पर सौरव गांगुली की भूमिका निभाने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे।

ऋतिक रोशन को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'उन्हें पहले मेरे जैसा शरीर बनान पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे कि ऋतिक का शरीर कैसा है, वह कितने अच्छे दिखते हैं और उनकी कितनी मस्कुलर बॉडी है।' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक बड़ा बैनर फिल्म का निर्माण करेगा और बजट 200 से 250 करोड़ रुपये के बीच रखा जाएगा। Also Read - Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna के रोमांटिक रिश्ते की खुली पोल, सामने आई सच्चाई

इससे पहले एम.एस. धोनी (M.S. Dhoni) की बायोपिक में उनकी किरदार बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक में इमरान हाशमी उनके रोल में दिखाई दिए थे। आइकॉनिक सचिन तेंदुलकर पर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। Also Read - Ranbir Kapoor-Alia Bhatt का 15 साल के अंदर होगा तलाक, KRK ने ठोका अजीब दावा