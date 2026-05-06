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Dadi Ki Shaadi की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का पारा क्यों हुआ हाई? बीच सड़क पैप्स पर भड़के एक्टर, Video Viral

Dadi Ki Shaadi: नीतू कपूर की अपकमिंग फिल्म 'दादी की शादी' का हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई थी. जहां आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर भी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि, एक्टर का पारा बीच रोड ही हाई हो गया.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 6, 2026 2:43 PM IST
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पैप्स पर क्यों भड़के रणबीर कपूर?

Ranbir Kapoor Viral Video: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दादी की शादी' (Dadi Ki Shaadi) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें 'दादी की शादी' की कास्ट के साथ-साथ कई अन्य सितारे शामिल हुए थे. इस लिस्ट में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का नाम भी है. लेकिन स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि रणबीर कपूर का बीच सड़क पर ही पारा हाई हो गया और वो पैप्स पर भड़क उठे. एक्टर का गुस्से वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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बीच सड़क क्यों हुआ रणबीर कपूर का पारा हाई?

'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बड़े ही सलीके और शांति से पैपराजी को पोज देते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक वीडियो ऐसा भी है, जिसमें रणबीर पैप्स पर गुस्सा करते दिखाई दे रहे है. दरअसल, जैसे ही एक्टर अपनी पत्नी के साथ कार से उतरते हैं, वैसे ही पैपराजी की भीड़ उन्हें घेर लेती है, जिसे देखकर एक्टर का पारा हाई हो जाता है और पैप्स पर भड़क उठते हैं.

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एक्टर के सपोर्ट में आए यूजर्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, रणबीर कपूर आलिया भट्ट के हाथ थामे कार से उतरते हैं, लेकिन तभी वो भीड़ से घिर जाते हैं, जिस पर उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें थोड़ा स्पेस देने को कहते हैं. हालांकि, बाद में वो खुद कहते हैं कि 'आपको फोटो चाहिए? आ जाइए' और फिर आलिया और रणबीर दूसरी जगह जाकर आराम से पोज देते हैं. वहीं रणबीर कपूर के इस वीडियो पर कई यूजर्स एक्टर का सपोर्ट करते नजर आए.

कब रिलीज होगी 'दादी की शादी'?

आपको बता दें कि, एक्ट्रेस और रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर जल्द ही 'दादी की शादी' में नजर आने वाली हैं. इस मूवी में वो लीड रोल प्ले कर रही हैं. खास बात ये है कि, इस फिल्म से रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर भी एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं. बता दें कि ये कॉमेडी ड्रामा मूवी 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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