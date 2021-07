Ranbir Kapoor-Alia Bhatt का 15 साल के अंदर होगा तलाक, KRK ने ठोका अजीब दावा

Ranbir Kapoor will divorce Alia Bhatt within 15 Years: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कमाल आर खान (KRK) अक्सर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कमाल आर खान ने कुछ दिनों पहले यह दावा किया था कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) का जल्द ही तलाक हो जाएगा, जिसके बाद इंटरनेट पर उन्हें काफी खरी-खोटी सुननी पड़ी थी। प्रियंका और निक के तलाक के बाद केआरके ने एक और ऐसा ट्वीट किया है कि लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। Also Read - न्यूज पोर्टल ने छापी Anurag Kashyap की मौत की झूठी खबर, डायरेक्टर बोले ‘यमराज खुद छोड़कर गए..’

कमाल आर खान ने अपने ताजा ट्वीट में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के तलाक की भविष्यवाणी की है। कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'रणबीर कपूर 2022 के आखिर तक आलिया भट्ट के साथ शादी कर लेगा लेकिन रणबीर कपूर उसे शादी के 15 साल के अंदर-अंदर तलाक भी दे देगा।'

Prediction 08- Ranbir Kapoor and Alia Bhatt will get married max till end of 2022. But Ranbir Kapoor will divorce her within 15 years after marriage!

— KRK (@kamaalrkhan) July 13, 2021