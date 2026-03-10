Randeep Hooda और Lin Laishram के घर आई 'लक्ष्मी', दादा के बर्थडे पर बेटी ने लिया जन्म; एक्टर ने दिखाई न्यू-बॉर्न बेबी की पहली झलक

Home
Randeep Hooda और Lin Laishram के घर आई 'लक्ष्मी', दादा के बर्थडे पर बेटी ने लिया जन्म; एक्...
Randeep Hooda और Lin Laishram के घर किरकारी गूंज उठी है. कपल ने पहले बच्चे के रूप में बेटी का वेलकम किया है. खास बात ये है कि, रणदीप हुड्डा की बेटी का जन्म उनके पिता के बर्थडे पर हुआ है.
रणदीप हुड्डा ने बेटी का किया स्वागत
Randeep Hooda and Lin Laishram Welcome Baby Girl: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस और बिजनेस वुमन लिन लैशराम माता-पिता बन चुके हैं. कपल के घर 10 मार्च 2026 को बच्चे की किलकारी गूंजी है. रणदीप और लिन ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटी का स्वागत किया है. खास बात ये है कि, एक्टर की बेटी का जन्म उनके पिता के बर्थडे पर हुआ है.
