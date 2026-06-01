RCB vs MI मैच के बीच समय रैना ने Ranveer Allahbadia को किया Kiss? वायरल वीडियो पर कॉमेडियन का आया रिएक्शन, लगाई मदद की गुहार!

Ranveer Allahbadiya Samay Raina Kiss Video: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) और पॉपुलर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और पॉडकास्टर्स रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadiya) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दोनों का ये वीडियो इंडियन प्रीमियर लीग में रॉय चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान का है, जिसमें दोनों स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठकर टीमों को चीयर्स करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है.
दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया और स्टैंडअप-कॉमेडियन समय रैना स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठे नजर आ रहे हैं और इसी दौरान अचानक टीम को चीयर्स करते-करते रणवीर समय को किस (Kiss) कर लेते हैं. जो अब सोशल मीडिया (Ranveer Allahbadiya Samay Raina Kiss Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर जहां कुछ लोग काफी ज्यादा हैरान हैं, तो वहीं कुछ जमकर मजे ले रहे हैं. हालांकि, जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा है वो है वायरल हो रहे इस वीडियो पर समय रैना का रिएक्शन....
समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पर रिएक्ट करते हुए मदद की गुहार लगाई है. समय ने खुद इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और मजाकिया अंदाज में इंस्टाग्राम से मदद मांगते हुए लिखा, 'हेल्प मी इंस्टाग्राम' समय के इस रिएक्शन पोस्ट पर तुरंत हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग हंसने वाले इमोजी पोस्ट कर रहे हैं और इस पर मजेदार चुटकुले बना रहे हैं.
स्टेडियम में हुए इस हाई-वोल्टेज मैच के बीच कैमरे में कैद हुआ यह वीडियो सोशल मीडिया पर मीम्स, जोक्स और गॉसिप का सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है. जैसे-जैसे यह क्लिप इंटरनेट पर और ज्यादा वायरल हो रही है, लोग लगातार समय और रणवीर को टैग करके उनसे इस पर जवाब मांग रहे हैं. हालांकि, ये वीडियो रियल है या AI इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही समय रैना ने अपने रिएक्शन में इसे लेकर कोई सफाई दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…