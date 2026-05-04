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‘अब होगा इनका शो बंद’ रणवीर अल्लाहबादिया के लेटेस्ट पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, फैंस भी हुए हैरान!

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहुंचे, जहां पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी पर जमकर हंसी-मजाक हुआ. इसी बीच रणवीर के एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 4, 2026 10:13 AM IST
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रणवीर अल्लाहबादिया का लेटेस्ट पोस्ट

डिजिटल दुनिया के दो सबसे चर्चित चेहरे रणवीर अल्लाहबादिया (BeerBiceps) और समय रैना हाल ही में नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय कार्यक्रम 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मंच पर नजर आए. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद यह पहला मौका था जब ये दोनों किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखे. शो में न केवल हंसी-मजाक हुआ, बल्कि रणवीर के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. नेटफ्लिक्स पर एपिसोड के स्ट्रीम होने के तुरंत बाद रणवीर अल्लाहबादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कपिल शर्मा और समय रैना के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों से ज्यादा उनके कैप्शन ने सुर्खियां बटोरीं.

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कैप्शन में तंज या प्यार?

रणवीर अल्लाहबादिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि "अब होगा इनका शो बंद!" दरअसल, यह उनकी पुरानी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉन्ट्रोवर्सी पर एक सेल्फ-रोस्ट था. हालांकि, इसके बाद उन्होंने एक बेहद इमोशनल नोट लिखा. रणवीर ने बताया कि यह पल उनके दिवंगत दादाजी के लिए बेहद खास होता, उनके दादाजी अपने अंतिम दिनों में कपिल शर्मा का शो बड़े चाव से देखते थे. उन्होंने लिखा, "दादाजी अगर आज आप होते, तो मुझे यहां देखकर बहुत खुश होते. शुक्रिया कपिल सर, हमें आमंत्रित करने के लिए."

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कपिल शर्मा का तीखा पलटवार

शो के दौरान भी पुरानी कड़वाहटों को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश किया गया. जब रणवीर ने समय रैना की तारीफ करते हुए उन्हें साफ दिल वाला इंसान बताया, तो कपिल शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा "हां भाई, अगर तुम किसी का शो बंद करवा दो और फिर भी वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे, तो उसका दिल तो वाकई साफ होगा!" कपिल का यह कमेंट सीधे तौर पर 2025 की उस घटना की ओर इशारा था जिसने सोशल मीडिया हिला दिया था.

क्या था 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद?

साल 2025 में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में एक कंटेस्टेंट के माता-पिता पर रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा की गई एक टिप्पणी ने भारी विवाद खड़ा कर दिया था. इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि रणवीर, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. विवाद के चलते इस चर्चित शो को यूट्यूब से भी हटाना पड़ा था.

रिश्तों की नई शुरुआत

कपिल शर्मा के शो में इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी यह साफ करती है कि अब विवाद पीछे छूट चुके हैं. शो में रणवीर ने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई थी. फैंस भी इस एपिसोड को खूब पसंद कर रहे हैं और रणवीर की ईमानदारी की सराहना कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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