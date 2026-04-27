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रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ ने अटेंड किया पहला लाइव शो, एक्टर बोले- 'ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है'

Ranveer-Deepika Daughter Attend First Show: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ ने पहला लाइव शो अटेंड किया है. एक्टर बेटी के साथ शो में जाने के बाद काफी खुश नजर आए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 27, 2026 1:00 PM IST

रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ ने अटेंड किया पहला लाइव शो, एक्टर बोले- 'ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है'
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ डेढ़ साल की हो गई है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कपल रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने साल 2018 में शादी की थी. ये कपल साल 2024 में बेटी दुआ (Dua) के माता-पिता बना था. कपल की बेटी डेढ़ साल की हो चुकी है. हालांकि, अभी तक दोनों ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है. बीते दिनों दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वह दोबारा से मां बनने वाली हैं. इसके बाद से कपल के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं और दोनों बधाई दी. अब रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी दुआ ने अपने मम्मी-पापा के साथ पहला लाइव शो अटेंड किया है. एक्टर ने बताया है कि उनकी फैमिली ने संडे के बेबी दुआ के साथ अच्छा समय बिताया और खूब मस्ती की है.

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रणवीर सिंह ने बेटी संग बिताया क्वालिटी टाइम

बॉलीवुड स्टार्स रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अक्सर चर्चा में बने रहेते हैं. फिलहाल, ये कपल अपनी बेटी दुआ को लेकर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक लाइव म्यूजिकल शो में पहुंचा था. दिलचस्प बात ये है कि ये दुआ का पहला लाइव शो था. दुआ के साथ उनके मम्मी-पापा के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स भी थे. रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, 'जिसमें वह कह रहे है, मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि ये बेबी दुआ का फर्स्ट शो है. मैं टीम का बहुत आभारी हूं इस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आए और लाइफटाइम यादें बनाईं.'

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रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर 2' से मचाया धमाल

रणवीर सिंह काफी समय से अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म बीते 40 दिन से सिनेमाघरों में लगी है और जबरदस्त कमाई कर रही है. इसका नतीजा ये हुआ है कि फिल्म ने भारत में 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का और वर्ल्डवाइड 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' का पहला पार्ट 'धुरंधर' साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुआ था. फिल्म 'धुरंधर' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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