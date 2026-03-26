'धुरंधर 2' में हमजा के किरदार के लिए रणवीर सिंह ने पार की सारी हदें, 10 किलो वजन बढ़ाकर एक्टर ने मचाया धमाल

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही 'धुरंधर 2' के पीछे सुपरस्टार रणवीर सिंह का वो खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. 'हमजा' बनने के लिए एक्टर ने 10 किलो वजन बढ़ाया था. आइए जानते हैं…

भारतीय सिनेमा के पावरहाउस कहे जाने वाले रणवीर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी हालिया रिलीज 'धुरंधर: द रिवेंज' न केवल बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि क्रिटिक्स भी रणवीर की एक्टिंग के मुरीद हो गए हैं. इस फिल्म में उन्होंने 'जसकीरत सिंह रंगी' और 'हमजा अली मजारी' जैसे दो बिल्कुल अलग किरदारों को जिस शिद्दत से निभाया है, उसके पीछे की मेहनत अब दुनिया के सामने आई है. दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर एक्टर ने यह सब कैसे किया.

जिम ट्रेनर मुस्तफा अहमद का बड़ा खुलासा

रणवीर के इस शारीरिक बदलाव का राज किसी और ने नहीं, बल्कि उनके असल जिंदगी के फिटनेस गुरु और 'धुरंधर 2' में रिजवान का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद ने खोला है. मुस्तफा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि पर्दे पर दिखने वाली इस परफेक्शन के पीछे पसीने और अनुशासन की एक लंबी कहानी है.

हमजा अली मजारी के लिए बढ़ाया वजन

फिल्म के सबसे चर्चित किरदार 'हमजा' को जीवंत करने के लिए रणवीर सिंह ने अपने शरीर को पूरी तरह बदल दिया. मुस्तफा के अनुसार, रणवीर ने मात्र 6 हफ्तों के भीतर 10 किलो वजन बढ़ाया. यह कोई सामान्य वेट गेन नहीं था, इसके लिए रणवीर रोजाना 3,600 से 4,000 कैलोरी ले रहे थे. प्रोटीन से भरपूर डाइट और जिम में घंटों की कड़ी ट्रेनिंग ने उन्हें वो लुक दिया, जो हमजा के किरदार की मांग थी. इस किरदार में हमजा एकदम फिट भी लग रहें हैं.

जसकीरत के लिए 15 किलो का वेट लॉस

यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, फिल्म के दूसरे हिस्से में 'जसकीरत' का किरदार निभाने के लिए रणवीर को फिर से पतला दिखना था. जिस शरीर पर उन्होंने बड़ी मेहनत से वजन चढ़ाया था, उसी शरीर से उन्होंने 15 किलो वजन घटाया. एक ही फिल्म के दो किरदारों के लिए इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एक्टर के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर थका देने वाला होता है, लेकिन रणवीर ने इसमें अपनी पूरी जान झोंक दी और शिद्दत से इस किरदार को निभाया है.

पर्दे पर मुस्तफा और रणवीर की जोड़ी

दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफा अहमद सिर्फ पर्दे के पीछे ही रणवीर के कोच नहीं थे, बल्कि फिल्म में भी उन्होंने 'रिजवान' नामक एक भारतीय जासूस की दमदार भूमिका निभाई है. फिल्म में रिजवान और हमजा की दोस्ती को दर्शकों ने खूब सराहा है. मुस्तफा अहमद की एक्टिंग भी लोगों को बहुत पसंद आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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