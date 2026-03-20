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Dhurandhar 2 की स्क्रीनिंग पर रणवीर सिंह का 'पागलपन'! FA9LA गाने पर किया धमाकेदार डांस, Video देख आ जाएगी रहमान डकैत की याद

Dhurandhar 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग से एक वीडियो सामने आया है जिसमें रणवीर सिंह का ऐसा अवतार देखने को मिल रहा है, जिसे शायद ही आपने कभी देखा हो. 'धुरंधर 2' स्टार का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 20, 2026 1:38 PM IST

Dhurandhar 2 की स्क्रीनिंग पर रणवीर सिंह का 'पागलपन'! FA9LA गाने पर किया धमाकेदार डांस, Video देख आ जाएगी रहमान डकैत की याद
रणवीर सिंह का वायरल हुआ डांस वीडियो

Ranveer Singh Dance Video: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबर कर इंडियन बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar 2 Box Office Collection) पर नया रिकॉर्ड सेट किया है. वहीं रिलीज के दिन मुंबई में फिल्म की कास्ट और क्रू मेंबर्स के लिए एक स्पेश स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस इवेंट में डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम से लेकर संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सौम्या टंडन, आयशा खान और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) समेत पूरी कास्ट शामिल हुई. इस इवेंट के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में रणवीर का एक वीडियो ऐसा देखने को मिला, जिसे देखकर उनके फैंस को भी यकीन नहीं हुआ.

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Ranveer Singh पर चढ़ा 'FA9LA' का खुमार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रणवीर सिंह (Ranveer Singh Viral Video) के इस वीडियो में एक्टर को अपने चिर-परिचित अंदाज में देखा जा सकता है. वहीं इस क्लिप में वो 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने 'FA9LA' पर ऐसा डांस करते हैं, जिसे देखकर फैंस को बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि, ये रणवीर हैं या फिर रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना. फिल्म के पहले पार्ट में 'FA9LA' गाना अक्षय खन्ना के किरदार 'रहमान डकैत' पर फिल्माया गया था, जो फिल्म का अहम हिस्सा तो थे ही साथ ही इस गाने में उन्होंने खुद का कोरियोग्राफ किया हुआ डांसकर हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था. वहीं अब इस गाने पर सेम स्टेप कर रणवीर सिंह भी वायरल हो रहे हैं.

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अक्षय खन्ना के स्पेस्ट्स को हुबहू कॉपी करते दिखे रणवीर

सामने आए वीडियो में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना के डांस स्टेप्स को हूबहू रीक्रिएट करते हुए पार्टी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं. इस दौरान रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' की कस्टमाइज्ट टी-शर्ट और मरून जैकेट पहनी हुई थी. सोशल मीडिया पर रणवीर का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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Video देख यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

रणवीर सिंह के वायरल डांस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'धुरंधर 2 देखने के बाद 'FA9LA' गाने पर रणवीर सिंह का डांस, ऐसा लग रहा है जैसे भाई फिल्म को फिर से जी रहे हैं. इनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं.' वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'रणवीर सिंह का जोश सातवें आसमान पर है. कोई रोक-टोक नहीं, कोई चिल मोड नहीं...बस प्योर मैडनेस और जबरदस्त वाइब.' ऐसे ही तमाम कमेंट रणवीर सिंह के इस वायरल वीडियो पर देखने को मिल रहा है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

गौरतलब है कि, 'धुरंधर 2' के रिलीज होने से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि, पहले दिन 60 से 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन बुधवार को हुए पेड प्रीव्यूज में ही मूवी ने 43 करोड़ रुपए बटोर लिए. वहीं जब 19 मार्च को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर हर किसी को हैरान कर दिया इतना तो शायद मेकर्स ने भी उम्मीद नहीं की होगी. वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और दूसरे अभी तक के सामने आए आकंड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 121.03 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Viral Video