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इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी Dhurandhar 2! इतने साल से नंबर 1 बनी है ये फिल्म

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म एक रिकॉर्ड को तोड नहीं पाएगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 16, 2026 9:28 PM IST

इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी Dhurandhar 2! इतने साल से नंबर 1 बनी है ये फिल्म
फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होगी.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज 18 मार्च को होंगे. वहीं, फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी. इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रणवीर सिंह की इस फिल्म का इंतजार ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी किया जा रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म को लेकर जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. लेकिन क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए एक फिल्म के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल होगा.

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फिल्म 'धुरंधर 2' की हो रही एडवांस बुकिंग

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके 10 हजार शोज के लिए अभी तक 6.25 लाख टिकट बिक चुके हैं. इसके अलावा फिल्म ने पेड प्रीव्यू शोज के साथ ही भारत में ओपनिंग डे की और विदेशों में एडवांस बुकिंग में 120 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इतनी जबरदस्त कमाई के बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे रह सकती है. इसका फिल्म का बीते 50 साल से ज्यादा समय से ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है. 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'शोले' 50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 3 करोड़ रुपये के बजट बनने वाली इस फिल्म के 25 करोड़ टिकट बिके थे. आज तक कोई फिल्म इसका टिकट बेचने का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई है. यहां तक कि फिल्म 'शोले' से आधे टिकट भी नहीं बेच पाई है. अब देखने वाली बात होगी कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' कितने टिकट बेचती है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का हो रहा है इंतजार

बताते चलें कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म के आखिरी में बताया गया है कि इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' साल 2026 के 19 मार्च को रिलीज होगा. इसके बाद से फिल्म 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' की हो रही एडवांस बुकिंग से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको लेकर कितना बज बना हुआ है. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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